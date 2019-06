Itália goleia Jamaica e coloca pressão sobre o Brasil na Copa do Mundo

Seleção de Marta precisa de bom resultado com a Itália para se classificar e evitar adversários mais fortes logo nas oitavas de final

Com três gols de Cristiana Girelli, a goleou a por 5 a 0 na segunda rodada do Grupo C na feminina e complicou a situação do na competição.

Com o resultado, as italianas chegaram a 6 pontos, assumiram a ponta do grupo e garantiram vaga nas oitavas de final.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Na Copa do Mundo feminina, se classificam para as oitavas de final os dois primeiros colocados de cada grupo e mais os quatro melhores terceiros colocados. Com seis pontos a Itália está ao menos garantida entre os melhores terceiros.

Na última rodada da primeira fase a enfrenta a fraca Jamaica e o Brasil pega a líder Itália.

Mais artigos abaixo

Em caso de vitórias brasileira e australiana, os três times mais fortes do grupo empatam com 6 ponto e o saldo de gols irá definir a ordem de classificação.

Se o Brasil empatar ou perder, deve acabar em terceiro e torcer para que outros grupos não tenham terceiros lugares melhores.

O problema para o Brasil se passar em terceiro é que o seu próximo adversário deve ser a poderosa ou a anfitriã .