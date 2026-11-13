Itália, Frattesi sofre lesão: deixa a concentração da seleção por causa de um desconforto muscular

No dia seguinte à vitória da Itália por 3 a 1 sobre a França, a seleção italiana perde Davide Frattesi, autor do segundo gol da Itália contra os franceses ontem. O meio-campista da Lazio apresenta um desconforto muscular.
Segundo o comunicado da Federação Italiana de Futebol (FIGC), um dia após a vitória de virada sobre a França, a seleção italiana voltou a treinar no Centro Sportivo Angelo Moratti para o jogo de domingo contra a Bélgica, o último da equipe em seu grupo na UEFA Nations League. A equipe foi dividida em dois grupos: os titulares contra a França fizeram uma atividade de recuperação na academia e na piscina, enquanto os demais trabalharam em campo.
Enquanto isso, Davide Frattesi deixou a concentração da seleção italiana: o meio-campista da Lazio, que marcou contra a França ontem, está com um desconforto muscular que o impede de enfrentar a Bélgica e, por isso, retornará ao seu clube.
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