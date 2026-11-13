Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Itália, Frattesi sofre lesão: deixa a concentração da seleção por causa de um desconforto muscular

Siga GOAL no Google

No dia seguinte à vitória da Itália por 3 a 1 sobre a França, a seleção italiana perde Davide Frattesi, autor do segundo gol da Itália contra os franceses ontem. O meio-campista da Lazio apresenta um desconforto muscular.

Publicidade

Segundo o comunicado da Federação Italiana de Futebol (FIGC), um dia após a vitória de virada sobre a França, a seleção italiana voltou a treinar no Centro Sportivo Angelo Moratti para o jogo de domingo contra a Bélgica, o último da equipe em seu grupo na UEFA Nations League. A equipe foi dividida em dois grupos: os titulares contra a França fizeram uma atividade de recuperação na academia e na piscina, enquanto os demais trabalharam em campo.

Enquanto isso, Davide Frattesi deixou a concentração da seleção italiana: o meio-campista da Lazio, que marcou contra a França ontem, está com um desconforto muscular que o impede de enfrentar a Bélgica e, por isso, retornará ao seu clube.

Written byGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
Ver perfil do autor