Itália fica definitivamente de fora: Infantino toma uma decisão definitiva sobre a questão do Irã

Foi o que declarou o presidente Gianni Infantino na abertura do Congresso da FIFA, nesta quinta-feira, em Vancouver. Antes disso, haviam surgido novos rumores sobre uma fase final sem o Irã, já que a delegação iraniana havia cancelado sua participação no congresso da entidade mundial. Nesse caso, a Itália, que na verdade já havia sido eliminada, poderia ter participado da Copa do Mundo.

“Deixem-me esclarecer isso de imediato. Para aqueles que talvez queiram dizer ou escrever algo diferente: o Irã, naturalmente, participará da Copa do Mundo de 2026. E, naturalmente, o Irã jogará nos EUA”, disse Infantino: “E a razão para isso é muito simples: nós unimos. Precisamos aproximar as pessoas. Essa é a minha responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade.”

O Canadá negou a entrada do presidente da Federação Iraniana de Futebol no Congresso da FIFA

O motivo da recusa do Irã teria sido uma “ofensa” por parte de um policial na chegada ao aeroporto de Toronto, conforme destacou a federação em um comunicado citado pela mídia iraniana. O presidente da federação, Mehdi Taj, e mais dois funcionários, que haviam entrado com vistos oficiais, “retornaram para a Turquia no primeiro voo disponível devido ao comportamento inadequado dos funcionários da imigração no aeroporto e à ofensa a um dos órgãos mais honrados das Forças Armadas iranianas”, dizia o comunicado.

Segundo relatos da mídia, Taj teria tido a entrada negada apesar de possuir um visto válido. O presidente da federação tem um passado no serviço de inteligência da Guarda Revolucionária Iraniana. Esta é classificada pelo Canadá como organização terrorista.

A equipe enfrentará a Nova Zelândia e a Bélgica no Grupo G, em Los Angeles, e o Egito, em Seattle.