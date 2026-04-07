Itália e Emirados Árabes Unidos aguardam ansiosamente... novas declarações do Irã sobre a participação na Copa do Mundo

Ahmad Dania Mali, de 66 anos, ministro do Esporte do Irã, fez novas declarações nesta terça-feira sobre a participação da seleção no Mundial de 2026, programado para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A Federação Iraniana está exercendo pressão para transferir os três jogos da seleção programados para a fase de grupos da Copa do Mundo dos Estados Unidos para o México, devido às circunstâncias da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã.

A Federação Iraniana havia mencionado no mês passado que havia iniciado negociações com a FIFA sobre a mudança do local das partidas, apesar de Gianni Infantino, presidente da FIFA, ter enfatizado na semana passada que o Irã disputará suas partidas na Copa do Mundo de 2026 conforme previsto.

A posição iraniana

Em entrevista divulgada pela agência de notícias turca “Anadolu”, Dania Mali disse: “O pedido que apresentamos à FIFA para transferir os jogos da Irã dos Estados Unidos para o México continua em pé, mas ainda não recebemos resposta”.

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O ministro continuou explicando: “Se o pedido for aceito, a participação do Irã na Copa do Mundo estará garantida. No entanto, a FIFA ainda não emitiu nenhuma resposta até o momento”.

Ele também destacou seu compromisso profissional, dizendo: “Na qualidade de ministro do Esporte, e em cooperação com a Federação Iraniana de Futebol, manteremos a seleção nacional pronta para a Copa do Mundo. No entanto, a decisão final caberá ao Conselho de Ministros”.

Calendário dos jogos

Tecnicamente, a Irã deve disputar todos os seus jogos do Grupo G da Copa do Mundo em solo americano, enfrentando a Nova Zelândia e a Bélgica em Los Angeles, e encerrando sua participação contra o Egito em Seattle.

Por sua vez, o presidente americano Donald Trump declarou, no mês passado, que a seleção iraniana é bem-vinda para jogar nos Estados Unidos, mas acrescentou que isso poderia não ser adequado, para sua vida e segurança, antes de Trump voltar a esclarecer posteriormente que qualquer ameaça aos jogadores não virá dos Estados Unidos.

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O desafio das garantias de segurança

Dunia Mali concluiu sua intervenção abordando os aspectos jurídicos e de segurança, afirmando: “De acordo com os regulamentos pertinentes da FIFA, é necessário garantir a segurança no país em questão. A Copa do Mundo está prestes a começar, e obter garantias durante esse período é algo duvidoso”.

Ele acrescentou: “Nestas circunstâncias, a possibilidade de a Irã participar dos jogos da Copa do Mundo que serão realizados nos Estados Unidos é muito baixa”.

E concluiu: “Mas, se as garantias de segurança necessárias forem fornecidas, nosso governo tomará sua decisão sobre a participação do Irã na Copa do Mundo”.

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Quem vai participar?

Caso a Irã decida desistir de participar, surgirá a questão de quem participará em seu lugar.

De acordo com o jornal britânico “The Sun”, a Itália, que não participou das últimas três edições da Copa do Mundo, ainda tem uma chance muito pequena de disputar a próxima Copa do Mundo.

Isso poderia dar à Itália a chance de participar da Copa do Mundo caso o Irã se retire oficialmente, especialmente porque é a melhor classificada entre todas as seleções que não se classificaram na repescagem final.

O jornal “The Sun” acrescentou: “No entanto, a Fifa pode substituir o Irã por outra seleção asiática para garantir que o número de seleções de cada confederação continental permaneça inalterado; nesse caso, a seleção dos Emirados Árabes Unidos seria a mais provável a substituir o Irã.”

