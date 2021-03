Itália deve ter Rafael Tolói improvisado e formando dupla brasileira na defesa

Zagueiro ex-São Paulo deve fazer sua estreia pela Azzurra nesta quarta-feira (31) contra a Lituânia

No último compromisso desta Data Fifa, a Itália deverá entrar em campo com um time alternativo e Rafael Tolói pode estrear pela Azzurra. Nesta quarta-feira (31), a seleção italiana enfrenta a Lituânia, fora de casa, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e o italo-brasileiro deve começar o jogo como titular, mas não como zagueiro.

Em sua primeira convocação para a seleção, Tolói deve ser o lateral-direito da Squadra Azzurra neste confronto. Curiosamente, Emerson Palmieri, natural de Santos, no litoral paulista, deve começar como lateral-esquerdo da Itália contra a Lituânia, formando assim uma dupla de naturalizados na defesa italiana.

Atuar como lateral-direito não é novidade para Tolói. Ainda no Goiás, atuou nesta função e chegou a ser testado por Muricy Ramalho na posição quando vestiu a camisa do São Paulo. Embora tenha se estabelecido como zagueiro, também já foi escalado para a ala na Atalanta.

"Tolói joga em uma equipe disposta a atacar. Preciso conhecê-lo, por isso foi convocado. Se conseguir se adaptar bem, pode fazer parte do nosso grupo e jogar em todas as funções da defesa", explicou Roberto Mancini, treinador da Itália.

Com Rafael Tolói e Emerson Palmieri nas laterais, a defesa da seleção italiana contra a Lituânia deve sem completada com os zagueiros Francisco Acerbi e Alessandro Bastoni. Cheio de reservas, a Itália de Mancini deve ir a campo com: Sirigu; Tolói, Acerbi, Bastoni, Emerson; Lorenzo Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile e Bernardeschi.

Os azzurri querem manter a invencibilidade nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 depois de vencer a Irlanda do Norte e a Bulgária. Vale lembrar que a Itália quer superar a frustração da última Eliminatória, quando ficou de fora do Mundial da Rússia. A seleção da Lituânia ainda não pontou no torneio (folgou na primeira rodada e perdeu para a Suíça na segunda rodada).