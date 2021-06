Itália admite ajoelhar em protesto na Euro, mas avisa: "Não participamos do Black Lives Matter"

Decisão partiu dos jogadores da Azzurra, e não da federação; contra a Áustria, o time não se ajoelhou

Uma cena se tornou comum nos últimos meses: equipes ajoelhadas em forma de protesto contra o racismo. Isso é visto na Premier League, em esportes americanos e em alguns jogos da Euro 2020. No entanto, nem todas as seleções participam das campanhas, como a Itália. A Azzurra não ajoelhou, por exemplo, na vitória por 2 a 1 contra a Áustria, nas oitavas de final do torneio.

Em entrevista coletiva, Paolo Corbi, gerente de comunicações da seleção italiana, explicou os motivos dos jogadores da Itália não terem participado do protesto. Corbi disse, inclusive, que os italianos não compartilham da campanha.

"Como explicou Chiellini, a equipe vai se ajoelhar em solidariedade com o adversário e não pelo Black Lives Matter em si, que não participamos. Os jogadores austríacos não se ajoelharam e os nossos permaneceram de pé. Se os belgas o fizerem, também os nossos seremos solidários com eles".

Antes do jogo contra a Áustria, o zagueiro Chiellini comentou sobre ajoelhar ou não nos jogos da Eurocopa, fala lembrada por Corbi. Inclusive, o defensor cometeu uma ao falar "nazismo" ao inés de "racismo".

"Quando acontecer com alguma equipe [insultos racistas] ajoelharemos por solidariedade e sensibilidade e combateremos também o nazismo de outras formas com iniciativas da federação nos próximos meses".

Matteo Pessina, um dos destaques da Itália na Euro, confirmou que a equipe italiana está totalmente alinhada a este pensamento: "Nossa linha é essa, todos pensamos igual", disse o meia.

Entre os 26 convocados, a Itália não tem nenhum jogador negro. Diferentemente dos rivais das quartas de final. A Bélgica tem em Romelu Lukaku não apenas uma de suas principais armas ofensivas mas também um grande porta-voz na luta contra o racismo.

Vale lembrar que o atacante belga atua no futebol italiano e já foi alvo de racismo em jogos da Internazionale. Em uma partida contra o Cagliari, antes da pandemia da Covid-19 impedir a ida aos estádios, torcedores do Cagliari fizeram barulhos de macacos para o jogador.

Itália e Bélgica se enfrentam pelas quartas de final da Euro 2020 na próxima sexta-feira (2), na Allianz Arena, às 16h (de Brasília).