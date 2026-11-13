Itália, a alfinetada de Frattesi: "Hoje tenho a confiança de Mancini e Gattuso. De tanto receber rótulos, acabei acreditando neles também"

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Davide Frattesi foi um dos protagonistas da emocionante e convincente vitória da Itália por 3 a 1 sobre a França em San Siro. O meio-campista marcou o gol do 2 a 1 provisório, que encaminhou a partida após o pênalti desperdiçado por Sebastiano Esposito e antes do gol que fechou o placar, marcado por Pio Esposito. Mas, além do gol registrado na súmula, suas palavras após a partida, respeitosas, mas nada banais, também chamaram a atenção.

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A REVANCHE - Após a partida, em entrevista à Rai, Frattesi tirou algumas pedrinhas do sapato, embora tenha mantido um tom educado. Palavras que mostram a confiança recuperada e a vontade de provar que é um meio-campista completo.

GRANDE ATUAÇÃO - Contra a França, Frattesi ficou em campo por 73 minutos antes de dar lugar a Doumbia. Nesse período, atuando como meia pela direita em um meio-campo de três completado por Tonali e Barella (com este último escalado pelo lado esquerdo), teve uma atuação bem acima do satisfatório.

O meio-campista da Lazio foi importante não apenas pelo gol, marcado em uma de suas típicas chegadas à área após aproveitar a assistência de Dimarco, seu ex-companheiro na Inter, mas também pelo trabalho nas duas fases do jogo. Deu consistência ao meio-campo da Itália e mostrou que se tornou (ou talvez sempre tenha sido) muito mais do que um jogador que aparece na área.

É POSSÍVEL JOGAR AO LADO DE BARELLA - Essa constatação chama a atenção quando se pensa em sua recente passagem pela Inter: Frattesi teve esse impacto dividindo o meio-campo com Barella, que, no clube, não lhe deixava espaço e o relegava à condição de mera alternativa e/ou até mesmo de coadjuvante.

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Mancini, por sua vez, mostrou que, com Barella deslocado para o lado esquerdo do meio-campo e o trabalho de marcação dos jogadores abertos de seu 4-3-3, os dois podem atuar juntos sem problemas.

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A INDIRETA: "DE TANTO COLOCAREM RÓTULOS..." - É nesse contexto que as declarações após a partida soam como uma revanche diante do universo da Inter, que provavelmente nunca o compreendeu por completo.

Frattesi lembrou a emoção de marcar naquele gol em San Siro (o gol contra o Barcelona na semifinal da Champions League, nota da redação): "Fiquei arrepiado porque foi naquele gol que marquei um gol que me marcou. Dei uma olhada no portão, mas acho que o reduziram pela metade (risos, nota da redação)", deixando uma mensagem de carinho aos torcedores da Inter. Mas também destacou a diferença na forma como é utilizado hoje, longe de Milão.

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Frattesi fez questão de ressaltar: "Tenho algumas discussões com Gattuso porque ele me pede para explorar as características que tenho, enquanto eu gostaria de fazer, a 100%, aquilo que não sei fazer. Mas esse sempre foi meu objetivo: me livrar dos rótulos que não me representam. De tanto colocarem rótulos, talvez até eu acabe acreditando neles. Estou feliz por ter a confiança de Gattuso e de Mancini". Recado dado e recebido. Resta saber o que Simone Inzaghi e Cristian Chivu pensam disso.