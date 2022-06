Itair Machado é condenado por injúria e difamação contra antecessor no Cruzeiro

Processo foi julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) e é de 2017. Itair Machado fez duras críticas a Bruno Vicintin na ocasião

O ex-vice-presidente do Cruzeiro, Itair Machado, foi condenado em decisão do STF (Superior Tribunal Federal) por injúria e difamação contra um antigo dirigente do clube, o empresário Bruno Vicintin.

A GOAL obteve a decisão assinada pelo presidente da casa, o ministro Luiz Fux. Os demais ministros, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Rosa Weber e Roberto Barroso, acompanharam a decisão do mandatário do STF.

Ele foi condenado a quatro meses de prisão em regime aberto e 12 (doze) dias multa. Entretanto, por se tratar de crime de menor potencial, a punição foi substituída pelo pagamento de 20 salários mínimos e pagamento de 12 dias multa.

Ao todo, Itair Machado terá que desembolsar R$ 96.960,00 por causa do crime cometido contra o seu antecessor no clube, Bruno Vicintin. A decisão foi tomada na última sexta-feira, 3 de junho, e valida o que foi definido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em fevereiro de 2020.

A polêmica entre Bruno Vicintin e Itair Machado se iniciou no fim da temporada 2017. À época, Itair deu declarações criticando o seu antecessor, o que culminou em um processo judicial.

Procurado para falar sobre o caso, Itair Machado ainda não se pronunciou. A reportagem fica aberta para que o dirigente se manifeste sobre a decisão do STF.