"Comunicamos com toda a clareza quais são nossos planos. Manu é o número 1 e queremos aumentar os minutos de jogo de Jonas", afirmou Kompany no início da noite de sábado à Sky quando questionado se Jonas Urbig poderia substituir Manuel Neuer como goleiro titular já em breve. O treinador deixou claro que o Bayern de Munique ainda pretende seguir o plano original.

A execução desse plano "não seria possível sem a liderança, a humanidade e as atuações de Manu", disse Kompany, em elogio a Neuer. O goleiro de 40 anos havia sido criticado em muitos lugares após suas falhas na atuação infeliz em Augsburg (2:2) na semana passada. Por causa de problemas no pé, Neuer precisou ficar fora do empate por 3:3 com o Viking Stavanger, fora de casa, pela Champions League, no meio da semana e também não estava à disposição contra o Leipzig.

Assim, Urbig voltou a defender o gol do Bayern no sábado, em sua quarta partida na temporada. Ele já estaria pronto para desbancar Neuer em definitivo ou continuaria como um reserva de alto nível até o fim da temporada? "O fato de vocês agora falarem em um reserva de alto nível: vocês não diziam isso no começo, nós mesmos construímos isso", observou Kompany, lembrando que, após a contratação de Urbig junto ao Köln no início de 2025, havia muito mais ceticismo público sobre a possibilidade de o jovem goleiro um dia seguir os passos de Neuer.

Bayern de Munique: Vincent Kompany faz elogio especial à evolução de Jonas Urbig

Kompany destacou que a evolução de Urbig, que já o levou à seleção principal da Alemanha, foi possível principalmente graças ao treinador de goleiros do Bayern, Michael Rechner, "sua equipe, além de Jonas, Manu e Ulle (Sven Ulreich, nota da redação)". "Muitas outras equipes gostariam de ter o que nós temos", acrescentou o belga.

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Ainda não se sabe se Neuer terá de ficar fora também dos próximos jogos. De todo modo, o contrato do goleiro, várias vezes eleito o melhor do mundo, termina no fim da temporada, e uma aposentadoria no próximo verão é considerada provável. Nesse caso, o plano é que Urbig se torne o novo número 1 do Bayern de Munique. Seu contrato vai até 2029.