Técnico italiano exige foco total
Gattuso evitou a euforia no Estádio Olímpico, embora a Lazio lidere o campeonato após 10 jogos pela primeira vez desde 2010-11. A vitória de domingo permitiu aos donos da casa aproveitar a derrota da Inter para o Milan no sábado. A equipe também chegou a seis vitórias seguidas no campeonato pela primeira vez desde a passagem de Simone Inzaghi, em 2021.
Gol de cabeça no fim garante vitória de virada
Depois de marcar 24 gols nas primeiras 10 partidas pela primeira vez desde 2017-18, os donos da casa saíram atrás com o gol de M'Bala Nzola aos 20 minutos. Gustav Isaksen empatou aos 36, e o reserva Andrea Pinamonti marcou de cabeça o gol da vitória aos 83 minutos.
Concentrado na meta de 40 pontos do clube, e não na classificação, Gattuso disse à DAZN Italia: "Estamos todos lá em cima, mas ainda precisamos de 12 pontos para alcançar a meta de 40 que estabelecemos no início da temporada.
"Todas as equipes do campeonato são equilibradas e bem organizadas, então temos de pensar em um jogo de cada vez e ver até onde chegamos. É melhor não olharmos para a tabela agora, ou ficaremos tontos. Temos de nos empenhar ao máximo, descansar e depois voltar a nos empenhar ao máximo."
Líder segue invicta e mostra determinação
Assim como a Roma, terceira colocada, quatro pontos atrás e sob o comando de Gian Piero Gasperini, a líder segue invicta na Serie A nesta temporada.
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Ao insistir que sua equipe precisa manter a determinação após reagir a um revés anterior na copa, Gattuso acrescentou: "Aquela derrota não abalou nossa confiança no que estávamos fazendo. Não desistimos. Trabalhamos, não reclamamos. É esse espírito que nos impulsiona, porque, sem ele, viramos um time comum."
Ao destacar a contribuição dos reservas para mudar o jogo diante de um adversário resistente, ele prosseguiu: "Foi uma partida muito difícil, e todo o mérito por isso é do Cagliari, porque tivemos dificuldades e quem saiu do banco mudou o jogo com sua mentalidade. Foi uma partida muito importante para nós. Fizemos de tudo para sair com o resultado. É difícil enfrentar o Cagliari, que defende e ataca bem."
Duelo contra o Napoli antecede pausa para seleções
Gattuso agora vai preparar sua equipe para enfrentar o Napoli, que atravessa má fase, na última partida pelo campeonato antes da pausa para jogos das seleções em novembro. Manter a sequência de vitórias será fundamental para preservar a vantagem na liderança. Enquanto isso, o Cagliari precisa se recuperar rapidamente após sofrer quatro derrotas seguidas na primeira divisão pela primeira vez desde abril.