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O técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, pediu aos jogadores que não se preocupem com a classificação do Campeonato Italiano, apesar de a equipe ter ampliado sua vantagem na liderança com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Cagliari no domingo. O treinador italiano afirmou que seu time, ainda invicto, precisa manter os pés no chão e priorizar a marca de 40 pontos após conquistar a sexta vitória consecutiva na liga.

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Técnico italiano exige foco total

Gattuso evitou a euforia no Estádio Olímpico, embora a Lazio lidere o campeonato após 10 jogos pela primeira vez desde 2010-11. A vitória de domingo permitiu aos donos da casa aproveitar a derrota da Inter para o Milan no sábado. A equipe também chegou a seis vitórias seguidas no campeonato pela primeira vez desde a passagem de Simone Inzaghi, em 2021.

Gol de cabeça no fim garante vitória de virada

Depois de marcar 24 gols nas primeiras 10 partidas pela primeira vez desde 2017-18, os donos da casa saíram atrás com o gol de M'Bala Nzola aos 20 minutos. Gustav Isaksen empatou aos 36, e o reserva Andrea Pinamonti marcou de cabeça o gol da vitória aos 83 minutos.

Concentrado na meta de 40 pontos do clube, e não na classificação, Gattuso disse à DAZN Italia: "Estamos todos lá em cima, mas ainda precisamos de 12 pontos para alcançar a meta de 40 que estabelecemos no início da temporada.

"Todas as equipes do campeonato são equilibradas e bem organizadas, então temos de pensar em um jogo de cada vez e ver até onde chegamos. É melhor não olharmos para a tabela agora, ou ficaremos tontos. Temos de nos empenhar ao máximo, descansar e depois voltar a nos empenhar ao máximo."

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Líder segue invicta e mostra determinação

Assim como a Roma, terceira colocada, quatro pontos atrás e sob o comando de Gian Piero Gasperini, a líder segue invicta na Serie A nesta temporada.

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Ao insistir que sua equipe precisa manter a determinação após reagir a um revés anterior na copa, Gattuso acrescentou: "Aquela derrota não abalou nossa confiança no que estávamos fazendo. Não desistimos. Trabalhamos, não reclamamos. É esse espírito que nos impulsiona, porque, sem ele, viramos um time comum."

Ao destacar a contribuição dos reservas para mudar o jogo diante de um adversário resistente, ele prosseguiu: "Foi uma partida muito difícil, e todo o mérito por isso é do Cagliari, porque tivemos dificuldades e quem saiu do banco mudou o jogo com sua mentalidade. Foi uma partida muito importante para nós. Fizemos de tudo para sair com o resultado. É difícil enfrentar o Cagliari, que defende e ataca bem."

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Duelo contra o Napoli antecede pausa para seleções

Gattuso agora vai preparar sua equipe para enfrentar o Napoli, que atravessa má fase, na última partida pelo campeonato antes da pausa para jogos das seleções em novembro. Manter a sequência de vitórias será fundamental para preservar a vantagem na liderança. Enquanto isso, o Cagliari precisa se recuperar rapidamente após sofrer quatro derrotas seguidas na primeira divisão pela primeira vez desde abril.