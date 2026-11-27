Dirigente da federação holandesa revela ligações da FIFA
De Jong contou ao podcast Gianni's Imperium, da NOS, que Elkhan Mammadov, diretor de federações filiadas à FIFA, ligou para ele três vezes em um único dia, pouco antes da Copa do Mundo, segundo The Times.
“Eles nos pressionavam a fazer uma declaração de apoio para que ele pudesse completar sua lista de 211 [apoios]”, disse De Jong. “Eu diria que isso ultrapassa todos os limites, exatamente como você disse. É uma interferência de um funcionário no processo político. Enquanto nem sequer estiver claro se há outros candidatos, funcionários da FIFA não deveriam fazer coisas assim.”
UEFA pede investigação independente
A UEFA confirmou que outras federações nacionais relataram preocupações semelhantes e acrescentou, em comunicado: “Pedimos aos órgãos competentes que conduzam uma investigação minuciosa, imparcial e independente sobre essas acusações.”
A FIFA negou qualquer irregularidade. Um porta-voz da entidade afirmou: “A divisão de federações filiadas à FIFA mantém contato regular com todas elas, incluindo a KNVB, respondendo às suas perguntas e discutindo suas solicitações. A FIFA rejeita enfaticamente qualquer sugestão de que seus funcionários pressionariam uma federação filiada a tomar qualquer decisão.”
Acusações de chantagem voltam à tona
As acusações vêm após o príncipe Ali bin al-Hussein, da Jordânia, afirmar em agosto que a pressão exercida sobre as federações filiadas para apoiar a reeleição de Infantino “equivale a chantagem”. Segundo relatos, a federação jordaniana também recebeu uma carta de apoio já redigida para assinar.
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Até julho, mais de 200 federações filiadas haviam declarado apoio a um quarto mandato de Infantino. A KNVB também entregou a ele uma carta de apoio durante a Copa do Mundo, revelou a NOS na quarta-feira, apesar de suas críticas de longa data ao presidente da FIFA.
Infantino enfrenta concorrência real
Infantino agora enfrenta um desafio real à sua permanência no cargo antes da eleição presidencial da FIFA, marcada para março de 2027, no Marrocos.
A FIFA recebeu três candidaturas: a de Infantino, a do presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, e a do presidente honorário da Associação de Futebol do Japão, Kozo Tashima.