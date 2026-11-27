Compartilhar Siga GOAL no Google

A UEFA pediu uma investigação independente após Gijs de Jong, secretário-geral da Federação Holandesa de Futebol (KNVB), afirmar que um alto funcionário da FIFA o pressionou repetidamente a apoiar a reeleição de Gianni Infantino. A FIFA rejeitou enfaticamente as acusações, mas a UEFA afirma que outras federações nacionais relataram preocupações com pressões semelhantes.

Publicidade

Dirigente da federação holandesa revela ligações da FIFA

De Jong contou ao podcast Gianni's Imperium, da NOS, que Elkhan Mammadov, diretor de federações filiadas à FIFA, ligou para ele três vezes em um único dia, pouco antes da Copa do Mundo, segundo The Times.

“Eles nos pressionavam a fazer uma declaração de apoio para que ele pudesse completar sua lista de 211 [apoios]”, disse De Jong. “Eu diria que isso ultrapassa todos os limites, exatamente como você disse. É uma interferência de um funcionário no processo político. Enquanto nem sequer estiver claro se há outros candidatos, funcionários da FIFA não deveriam fazer coisas assim.”

UEFA pede investigação independente

A UEFA confirmou que outras federações nacionais relataram preocupações semelhantes e acrescentou, em comunicado: “Pedimos aos órgãos competentes que conduzam uma investigação minuciosa, imparcial e independente sobre essas acusações.”

A FIFA negou qualquer irregularidade. Um porta-voz da entidade afirmou: “A divisão de federações filiadas à FIFA mantém contato regular com todas elas, incluindo a KNVB, respondendo às suas perguntas e discutindo suas solicitações. A FIFA rejeita enfaticamente qualquer sugestão de que seus funcionários pressionariam uma federação filiada a tomar qualquer decisão.”

Publicidade Publicidade

Acusações de chantagem voltam à tona

As acusações vêm após o príncipe Ali bin al-Hussein, da Jordânia, afirmar em agosto que a pressão exercida sobre as federações filiadas para apoiar a reeleição de Infantino “equivale a chantagem”. Segundo relatos, a federação jordaniana também recebeu uma carta de apoio já redigida para assinar.

Tópicos relacionados

Até julho, mais de 200 federações filiadas haviam declarado apoio a um quarto mandato de Infantino. A KNVB também entregou a ele uma carta de apoio durante a Copa do Mundo, revelou a NOS na quarta-feira, apesar de suas críticas de longa data ao presidente da FIFA.

Infantino enfrenta concorrência real

Infantino agora enfrenta um desafio real à sua permanência no cargo antes da eleição presidencial da FIFA, marcada para março de 2027, no Marrocos.

Publicidade

A FIFA recebeu três candidaturas: a de Infantino, a do presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, e a do presidente honorário da Associação de Futebol do Japão, Kozo Tashima.