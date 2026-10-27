É o que informa o especialista em transferências Florian Plettenberg, da Sky. "Houve uma sondagem no verão. Ocorreram conversas nos bastidores, e a contratação também teria sido possível", disse ele sobre o interesse do Bayern de Munique pelo croata que disputou a Copa do Mundo. Vuskovic foi emprestado por seu clube, o Tottenham Hotspur, ao Hamburgo para a temporada 2025/26 e se destacou por suas ótimas atuações e números.

O Hamburgo, porém, não tinha condições de bancar a contratação em definitivo do zagueiro, como desejava. Assim, Vuskovic acabou trocando os Spurs pelo Brighton por 54 milhões de euros. Lá, tornou-se titular de imediato sob o comando do técnico Fabian Hürzeler e começou jogando em todas as partidas dos Seagulls na Premier League.

Segundo a reportagem, o Bayern de Munique também tinha, em princípio, grande interesse em Vuskovic. "O Bayern decidiu no verão não fazer a contratação porque disse: apostamos em Upamecano, apostamos em Tah, apostamos em Min-jae Kim", relatou Plettenberg.

Por que o Bayern de Munique não quis contratar Luka Vuskovic?

O sul-coreano Kim, sobretudo, melhorou na reta final da temporada passada e agora se tornou uma alternativa real a Jonathan Tah, com quem atualmente divide o tempo em campo como parceiro de Dayot Upamecano na zaga. Antes, Kim era considerado um possível candidato a deixar o Bayern por venda, mas agora essa possibilidade não está mais em pauta no clube.

Segundo a reportagem, uma nova tentativa do Bayern por Vuskovic está descartada por enquanto. "No momento, uma transferência não está em pauta, porque, mesmo que o Bayern tente contratá-lo no próximo verão, quanto ele vai custar? 70, 80, 90 milhões de euros", disse Plettenberg, referindo-se ao bom início do croata na Premier League, depois de ele já ter custado caro no verão passado.