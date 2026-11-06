Van Bommel explica a ausência de De Winter
De Winter não participará dos jogos da Bélgica contra a Turquia, em 12 de novembro, e a Itália, em 15 de novembro, após decidir não se apresentar à seleção. Segundo o Calciomercato.com, o zagueiro do Milan não disputou um minuto sequer dos quatro jogos da Bélgica na fase de grupos da Liga das Nações até agora, contra Itália, França e Turquia.
Van Bommel anunciou a convocação na sexta-feira e abordou a situação em entrevista coletiva. “Koni De Winter está ausente porque não se sentia confortável com sua situação e decidiu não vir. É uma escolha dele, não posso fazer nada a respeito”, disse.
Van Bommel alerta para consequências a longo prazo
Van Bommel, que explicou que De Winter estava insatisfeito com a falta de minutos em campo na Copa do Mundo e nos últimos meses, revelou ter conversado pessoalmente com o zagueiro antes do anúncio da convocação.
“Conversei com ele e expliquei a situação, como treinador, ex-jogador e pai”, acrescentou. “É preciso aceitar isso, mas há consequências a longo prazo. Ele tem 24 anos e é uma pessoa responsável.” A imprensa belga interpretou os comentários como um sinal de que De Winter, que disputou oito partidas pela seleção, também não será convocado nas próximas datas internacionais.
De Winter é presença constante no Milan de Amorim
A falta de oportunidades de De Winter pela Bélgica contrasta fortemente com seu papel no clube. Ele chegou ao Milan vindo do Genoa no verão de 2025 por cerca de € 20 milhões e disputou 26 partidas em sua primeira temporada, marcando um gol.
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Sob o comando de Ruben Amorim, ele se firmou como zagueiro titular à frente de Matteo Gabbia, que está lesionado. Nesta temporada, disputou dez partidas pela Serie A e quatro pela Liga Europa. No entanto, teve dificuldades na derrota em casa por 2 a 0 para o Ferencvaros, na quinta-feira. Seu companheiro de Milan Diego Moreira, por sua vez, foi convocado pela Bélgica.
O que vem pela frente para De Winter e a Bélgica?
De Winter agora se concentrará em seu desempenho pelo Milan, enquanto a Bélgica se prepara para viajar à Turquia, onde jogará em 12 de novembro.
Van Bommel voltará a contar com Jeremy Doku após a recuperação do atacante do Manchester City de uma lesão, o que aumenta a concorrência pela vaga de Mika Godts. Jari De Busser é um dos quatro goleiros convocados.