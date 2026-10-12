Após a saída em maio de 2023, demorou até que os ânimos se acalmassem em torno da demissão do ex-presidente do conselho de administração na Säbener Straße.

O irmão Axel Kahn vê o episódio com tranquilidade, em retrospecto. "Oliver está em paz com isso, não ficou nenhum ressentimento. O gene Kahn dá conta do recado", disse o ex-jogador do KSC, de 60 anos. Em tom de brincadeira, acrescentou: "Levantar e seguir em frente é uma das coisas que fazemos de melhor. Isso, aliás, sempre foi uma característica marcante do Oliver. A vida não é feita só de altos, mas também de baixos."

Para o irmão, uma volta do Titã ao futebol profissional não está descartada, embora ele tenha uma recomendação clara. "Meu conselho ao Oliver seria aproveitar tranquilamente o resto da vida. Mas não: ele só tem 57 anos. Se surgir uma oferta de trabalho feita sob medida para ele e que, na visão dele, possa desempenhar com sucesso, certamente estaria disposto a ouvi-la", explicou Axel Kahn.

Por outro lado, o mais velho dos dois irmãos vê com preocupação os rumos do setor. Ele "não recomendaria necessariamente o mundo dos negócios do futebol" ao campeão da Liga dos Campeões de 2001. "Tudo gira apenas em torno do sucesso rápido e de muito dinheiro. Números surreais às custas dos jogadores e das pessoas. E, quanto mais velho você fica, mais extrema é a pressão psicológica. Não sei se é preciso passar por isso de novo."

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Quando Oliver Kahn foi demitido do Bayern de Munique?

A passagem de Kahn pela diretoria do Bayern de Munique foi extremamente turbulenta. No início de 2020, o ex-melhor goleiro do mundo passou a integrar o conselho de administração do clube de Munique, antes de suceder Karl-Heinz Rummenigge na presidência do órgão, no verão de 2021. Após uma temporada 2022/23 marcada por turbulências, o conselho de supervisão decidiu pela saída de Kahn e do então diretor esportivo Hasan Salihamidzic na última rodada, pouco antes da conquista do Campeonato Alemão.

Na visão de Axel Kahn, esse tipo de prática não é novidade em Munique. "No Bayern de Munique sempre houve essas disputas internas. Vemos isso se repetir agora com Max Eberl. Parece que ele precisa se justificar por tudo e defender seu espaço, apesar de ter uma trajetória praticamente sem manchas e de realizar um trabalho bem-sucedido", disse, referindo-se ao momento atual.

Para ele, a distribuição de poder no clube é clara: "No fim das contas, Uli Hoeneß sempre tem a palavra final. Mas do que estamos falando aqui? Do clube mais vitorioso do mundo. Ali, liderar é o maior desafio."