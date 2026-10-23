Klopp criticou o sistema tático do técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, no intervalo do jogo da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Arsenal (2 a 2), em entrevista à DAZN .

Kahn comentou agora o episódio: "Primeiro, precisei pensar se ele é técnico da seleção ou se ainda é comentarista de futebol. Foi uma declaração típica de comentarista de futebol. Acho que Jürgen Klopp também deveria saber que isso poderia, naturalmente, ser interpretado como uma crítica a um técnico de clube."

Na entrevista em questão, concedida no intervalo da partida, quando o placar estava em 1 a 1, Klopp explicou como observava o jogo. Questionado se acompanhava o confronto com atenção especial aos jogadores da seleção alemã, respondeu que havia deixado de assistir a uma partida de futebol "normalmente" anos atrás.

Em seguida, Klopp falou sobre o comportamento defensivo do Bayern de Munique: "Até hoje, não entendi completamente o que o Bayern faz sem a bola e quero continuar aprendendo. Às vezes é híbrido, às vezes é marcação individual, depois não é marcação individual, depois é marcação por zona. Ainda estou aprendendo, digamos assim."

Getty

O que Jürgen Klopp disse sobre o papel de Harry Kane no Bayern?

O comportamento de Kane chamou especialmente a atenção do técnico da seleção alemã. "Vocês acabaram de dizer: 'Harry Kane está em todos os lugares hoje.' Com a bola, acho isso perfeitamente normal. Mas, quando vejo Harry Kane na última linha, e não em um bloco baixo, mas na pressão no meio-campo, então..." Klopp interrompeu a frase, mas acrescentou: "Não sou o papa do futebol, todos podem fazer o que quiserem. Mas ainda não consegui entender isso completamente."

Para Kahn, o técnico da seleção alemã ultrapassou um limite com essas declarações. O ex-goleiro também traçou um paralelo com uma fala de Klopp sobre seu antecessor, Julian Nagelsmann, na Copa do Mundo, quando Klopp disse que Nagelsmann "ainda" era o técnico da seleção alemã. "Ele já tinha começado com isso naquela época, com aquela declaração sobre Julian Nagelsmann que, para mim, foi problemática e que, ao que parece, teria sido feita no calor do momento, quando disse que ele ainda era o técnico da seleção alemã", afirmou Kahn.

O ex-presidente do conselho executivo do Bayern apelou à solidariedade entre os treinadores. "Acho que isso também tem um pouco a ver com o companheirismo entre os treinadores. E acho que, especialmente, um técnico da seleção alemã precisa saber exatamente o que está dizendo. Porque isso pode, naturalmente, levar, como está acontecendo agora, a uma discussão sobre suas palavras. Elas me surpreenderam, porque normalmente não se ouve isso de um técnico da seleção alemã", explicou Kahn.

Na entrevista coletiva seguinte, o técnico do Bayern, Kompany, também foi questionado sobre as declarações de Klopp. O belga desconversou com uma resposta bem curta: "Não vou comentar. Próxima pergunta."

Kahn também estranha o papel de Harry Kane

Kahn também demonstrou estranheza com o papel de Kane. "Contra o Arsenal, tive pela primeira vez a sensação de que o time, como um todo, atuou de forma um pouco mais cautelosa. Harry Kane tem qualidades no meio-campo, até porque consegue dar passes excepcionais. Se ele recua de vez em quando para o meio-campo, tudo bem. Dá para entender. Mas, sinceramente, achei no mínimo questionável que ele estivesse jogando perto da própria área", disse ele.

É "normal", acrescentou Kahn, que um atacante "às vezes recue para o meio-campo, porque também tem qualidades ali. Como na troca de passes". "Só que, naturalmente, é preciso tomar cuidado para não desorganizar toda a estrutura por causa disso. E os outros então olham e pensam: 'Certo, nosso centroavante agora está, de repente, aqui na marca do pênalti.' Duvido que essa tenha sido realmente a intenção do treinador."