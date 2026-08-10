"Pausas para hidratação e todo o auê em torno disso, acho que não precisa, e uma coisa eu posso dizer: esse com certeza não será o caminho que vamos seguir no Eintracht Frankfurt no que diz respeito ao futebol", disse Hellmann no domingo, no dia da família do Eintracht, diante de 17.000 torcedores no estádio de Frankfurt.

Mais concretamente, Hellmann disparou por causa de três ocorrências: "Sinceramente, eu mal pude acreditar que se estenda simplesmente uma história sagrada como o intervalo. Eu teria achado tudo possível, mas que se ampliasse um intervalo para 35 minutos, ou quanto quer que tenha sido no fim, que se anulassem cartões amarelos porque um político exige isso e que se queira vender a Copa do Mundo - sinceramente, eu sempre preciso me beliscar. Isso tudo ultrapassa o que podemos suportar."

Na final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, o intervalo foi prolongado para abrir tempo para várias apresentações musicais. No fim, porém, ele não durou 35 minutos, como afirmou Hellmann, mas 27. No segundo caso mencionado por Hellmann, trata-se da suspensão anulada do atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos, anfitriões, após intervenção do presidente dos EUA, Donald Trump. Com a venda da Copa do Mundo, ele se refere aos planos de investidores de Gianni Infantino, presidente da Fifa, muito discutidos, mas que entretanto já foram retirados.

Axel Hellmann assistiu a sete jogos da Copa do Mundo no estádio

O próprio Hellmann também esteve nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo, assistiu, segundo seu próprio relato, a sete jogos ao vivo no estádio e gostou do clima: "Só posso dizer que, em termos de atmosfera, foi realmente ótimo. Ver muitos países pequenos, muitos torcedores de cantos muito diferentes do mundo, e o entusiasmo era enorme."

Seu Eintracht está atualmente se preparando para a nova temporada sob o comando do novo e velho técnico Adi Hütter. Em 21 de agosto, o time estreia fora de casa contra o DJK Teutonia St. Tönis na 1ª fase da Copa da Alemanha. A estreia na Bundesliga será em 29 de agosto, contra o Union Berlin.