Palhinha ficou fora da relação contra o Leipzig porque uma transferência está se desenhando. "Existem negociações. E existem negociações em que uma transferência pode acontecer. Por isso, não queríamos correr nenhum risco hoje", disse Eberl em seguida, antes de acrescentar, com um sorriso: "É um processo demorado, sem que eu possa anunciar qualquer coisa."

Depois de Eberl já ter declarado fracassadas, na sexta-feira, as negociações com o Aston Villa, agora trata-se presumivelmente de uma transferência para o Newcastle United. Até aqui, sempre se dizia que, para o Bayern de Munique, só uma transferência em definitivo entraria em questão. No sábado, porém, Eberl não descartou um empréstimo: "Hoje em dia, existem muitas possibilidades diferentes de como se pode resguardar certas coisas. Se você tem um empréstimo em que alguém diz que está pronto para pagar uma alta taxa de empréstimo, então isso também teria de ser aceito."

Palhinha se transferiu em 2024 por 50 milhões de euros do Fulham para Munique, mas não correspondeu às expectativas depositadas nele. Na temporada passada, o volante de 31 anos jogou por empréstimo no Tottenham Hotspur, mas uma transferência em definitivo não se concretizou. Para isso, os muniquenses exigem cerca de 25 milhões de euros, mas agora possivelmente o desfecho será um novo empréstimo. O Newcastle procura um sucessor para Bruno Guimaraes, e Felix Nmecha, do Borussia Dortmund, também está em pauta.

Sacha Boey entrou em campo contra o Leipzig

Ao mesmo tempo, Eberl elogiou o comportamento de Palhinha nos treinos como "100% profissional". O mesmo vale para Sacha Boey, que também deve sair. No caso do lateral-direito de 25 anos, porém, ainda não há uma transferência se desenhando no momento. Contra o Leipzig, Boey entrou já aos 9 minutos, após a lesão de Konrad Laimer, e depois teve uma boa atuação.

"Sacha tem qualidade, disso não há dúvida", disse Eberl. "Mas, quando olho para o nosso elenco, normalmente temos Stanisic e Laimer pelo lado direito. Com isso, Sacha é o lateral-direito número três, e isso não faz justiça a ninguém. Lesões podem mudar as coisas. Mas manter Sacha porque Konny talvez fique fora por uma semana é financeiramente errado e, esportivamente, também é errado em termos de honestidade com o garoto."

O Bayern de Munique disse de forma "totalmente transparente" tanto a Palhinha e Boey quanto ao ponta esquerda Bryan Zaragoza (24), que está atualmente com problemas físicos, "que eles não terão papel no nosso time na nova temporada". Boey atuou por empréstimo no Galatasaray, de Istambul, no segundo turno da temporada passada, e Zaragoza na Roma.