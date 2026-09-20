Deniz Undav balançou a cabeça quando seu jogo contra o Borussia Dortmund chegou ao fim aos 63 minutos. Caminhou lentamente até o banco, cumprimentou rapidamente Dzenan Pejcinovic e seguiu atrás de Sebastian Hoeneß em direção ao banco. Olhou brevemente para o treinador, que, no entanto, naquele momento gritava instruções para o campo e não o viu. Então Undav, com os ombros já um pouco caídos para a frente, continuou andando, ainda cumprimentou por obrigação as pessoas que cruzaram seu caminho, pegou uma garrafa de água e se sentou no banco.
Poucos minutos depois, ele teve de assistir sem poder fazer nada ao Dortmund marcar o 1 a 0 neste jogo bastante arrastado com seu segundo chute no gol e após sua primeira combinação realmente bem executada, passando por Nico Schlotterbeck, Jobe Bellingham, Konstantinos Karetsas, novamente Bellingham e o finalizador Maximilian Beier.
Cerca de 30 minutos depois, o VfB havia sofrido a terceira derrota em seu quarto jogo da temporada da Bundesliga e Undav, com 0 gols na temporada, 0 assistências, 0,5 chutes a gol e 24,8 toques na bola por jogo, analisou na Sky o mau início de temporada de sua equipe em geral e o seu em particular, desabafando sobre a frustração.
"Tenho a sensação de que estou muito recuado em campo. Estou muito atrás, preciso correr 40 metros para a frente e lá não recebo bolas. Em quatro jogos, tive apenas duas chances", disse. Na temporada passada, ele "ficava mais na linha e então estava lá no momento certo".IMAGO
Quem é o responsável pelo fraco início de temporada de Deniz Undav?
Quem quiser enxergar aí uma crítica nem tão silenciosa assim ao seu treinador Sebastian Hoeneß está enganado. Hoeneß não mudou a posição de Undav no VfB, tampouco exige dele coisas diferentes das da temporada passada. Afinal, Sebastian Hoeneß sabe que isso só é possível de forma muito limitada.
A maior força do futebolista instintivo Deniz Undav, sobre cuja improvável carreira no futebol realmente já se escreveu o bastante nos últimos anos, é justamente o fato de ele não ser um desses jogadores modernos e controláveis à distância, aos quais se ensinou nos centros de formação cada movimento possível e impossível para cada situação possível ou impossível.
É claro que seus treinadores podem lhe ensinar coisas e passar conceitos táticos, é claro que podem desejar dele em quais espaços ele deve ficar preferencialmente e como, por exemplo, deve ajudar defensivamente. Undav continua sendo um jogador profissional, ainda que por um caminho alternativo. Sua carreira não se baseia em acasos.
Mas desenhar movimentações? Isso não funcionaria com Undav, simplesmente não é assim que seu jogo funciona. Undav não seria um "jogador de cartilha", e sim "um futebolista instintivo brutal. Ele associava o jogo de forma inacreditavelmente boa. Já sabia o que aconteceria em campo três passos depois", explicaram dois de seus ex-treinadores das categorias de base durante a Copa do Mundo sobre o jogador Deniz Undav no Spiegel.
Naquele momento, quando Undav havia conseguido três gols e uma assistência nos dois primeiros jogos da fase de grupos contra Curaçao e, sobretudo, contra a Costa do Marfim, e parecia que toda a Alemanha conseguia se identificar com Deniz Undav e sua improvável história de ascensão (há seis anos ainda atacante da terceira divisão, um pouco antes disso 100 euros por mês para viver, dias de 17 horas entre trabalho e treino e 40 minutos a pé até o trabalho).
Deniz Undav, esse simpático alemão do norte com raízes curdas, que "precisa comer döner ou hambúrguer uma ou duas vezes por semana" para o bem-estar da alma, parecia ser por alguns dias o tipo que poderia devolver o bom humor à Alemanha. Por um brevíssimo momento, realmente parecia que tudo era possível, até mesmo que Undav pudesse levar a seleção da Alemanha ao título na Copa do Mundo.
Até Julian Nagelsmann o escalou como titular no jogo dos 16 avos de final contra o Paraguai.IMAGO
O que Julian Nagelsmann disse sobre Undav após a eliminação na Copa do Mundo?
Depois da eliminação nos pênaltis, Undav foi o único jogador criticado publicamente por Nagelsmann. Ou melhor: uma chance desperdiçada por Undav no início da partida. "Ali, nós quatro estávamos sozinhos diante do gol, bastava tocar para o lado e então empurraríamos a bola para o gol vazio. Aí o Deniz dá uma cavadinha de algum jeito no segundo pau. É uma ação muito simples, não havia muito por trás disso", disse Nagelsmann.
Essa frase não saiu mais da cabeça de Undav durante o verão, apesar de ele ser justamente marcado por uma certa mentalidade de "não estou nem aí". "O tempo todo fiquei pensando se nossa eliminação também foi culpa minha", disse Undav antes do início da temporada à Bundesliga-Magazin.
Segundo ele, embora naquela situação não tenha visto um companheiro melhor posicionado e ainda houvesse 115 minutos depois da chance perdida para evitar a disputa por pênaltis, ainda assim fez a si mesmo a pergunta: "Foi realmente culpa minha?"
Claro que não foi. Claro que ninguém pode saber, exceto talvez o próprio Undav, se essa chance desperdiçada, incluindo a última alfinetada de Nagelsmann, ainda repercute até hoje no jogador de 30 anos.
Por que Jürgen Klopp não convocou Deniz Undav para a seleção da Alemanha?
Mas o fato é: no momento, Undav precisa lidar com vários reveses profissionais que antes da Copa do Mundo pareciam impensáveis. Quando aparentemente tudo dava certo para ele sem esforço, ele conseguiu 19 gols e seis assistências na Bundesliga e nove gols e duas assistências em 13 jogos pela seleção. Agora há a crise com o VfB Stuttgart, sua seca pessoal de gols e, para completar, Jürgen Klopp inicialmente também não o considerou para a reconstrução da equipe alemã após o desastre na Copa do Mundo.
"Agora preciso provar mais uma vez a um treinador que pertenço a esse grupo", disse Undav à Sky. Isso seria "cansativo", disse ele, antes de detalhar: "Ele disse que o nível de expectativa é outro. Não fui bem nos dois jogos que ele viu, contra Bayern e Colônia. É preciso aceitar isso. Fiquei decepcionado por um momento, porque achei que, com a Copa do Mundo e os jogos com a camisa da seleção, talvez tivesse construído uma certa gordura. Aparentemente, não é o caso. Preciso me provar de novo e mostrar mais uma vez ao treinador que pertenço a esse grupo. É cansativo ter de provar isso a todo treinador, mas já fiz isso vezes suficientes. Não sou de ficar me lamentando, não vou sair chorando por aí. Fiquei decepcionado por cinco minutos e depois passei a olhar para a frente. Vou dar tudo para poder me credenciar em novembro."
Deniz Undav é marcado por uma mentalidade de "não estou nem aí, eu resolvo isso"
Ao ser perguntado sobre como deveria ser entendida sua declaração de que não é de ficar se lamentando, surgiu mais uma faceta bastante singular dele. "Eu falo abertamente, não meço palavras e digo o que penso, tanto no negativo quanto no positivo. Muitas vezes tive problemas e muitas vezes precisei me provar. Foi assim a minha vida inteira. Não importa onde eu estivesse, no começo não dava certo, porque as pessoas diziam que minha linguagem corporal não era a certa ou que eu não era velocista. Mas foi assim a minha vida toda. No ano passado fiz 39 participações em gols e minha linguagem corporal era a mesma. Quando se conhece a mim como pessoa, sabe como lidar com isso."
Ali estava ela de novo, essa postura de "não estou nem aí, eu resolvo isso", que compõe grande parte de sua aura. Se ele também reencontrá-la em campo, então provavelmente não haverá muito motivo para se preocupar com o restante da carreira de Deniz Undav.