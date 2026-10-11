A ação dos torcedores dos Skyblues remonta a um período sombrio do clube. Segundo o The Mirror , um certo Frank Newton teria levado pela primeira vez uma banana de mentira à arquibancada na temporada 1987/88, durante um jogo em casa contra o Plymouth Argyle no antigo estádio da Maine Road. Na época, o ManCity acabara de ser rebaixado da primeira para a segunda divisão inglesa.

Era uma espécie de homenagem ao então ídolo do clube Imre Varadi, que marcou 31 gols em 81 partidas pelo ManCity e havia sido apelidado de "Imre Banana" por um torcedor. Diante da queda de rendimento da equipe, os torcedores do ManCity recorreram ao humor negro para se distrair do futebol desanimador em campo. Vieram também os cânticos para o atacante, até que a brincadeira virou uma verdadeira tendência. No Boxing Day daquele ano, cerca de 10 mil torcedores teriam viajado para uma partida fora de casa contra o Stoke City levando bananas de todo tipo.

Ao mesmo tempo, o futebol inglês também atravessava um de seus piores momentos fora de Manchester. Além dos estádios em más condições, havia muitos torcedores violentos. O hooliganismo era tão disseminado que os clubes chegaram a ser proibidos temporariamente de disputar competições europeias. O estopim da suspensão foi a tragédia de Heysel, em 1985, quando 39 pessoas morreram em consequência da violência entre torcedores na final da Copa dos Campeões da Europa entre Liverpool e Juventus de Turim. Segundo outra versão da história, a banana teria aparecido pela primeira vez em um jogo do Manchester City justamente para melhorar o clima.

Bananas em Liverpool: por que o Manchester City volta a recorrer ao humor negro

Desde os anos 1980, a fruta volta a aparecer em ocasiões especiais envolvendo os Citizens. Foi o que aconteceu na vitória por 3 a 0 em Liverpool, que acabou sendo tranquila. Por causa da longa pausa para os jogos de seleções, a partida deu aos torcedores a primeira oportunidade de reagir ao veredicto no escândalo financeiro. Alguns dias antes, o ManCity havia sido considerado culpado em 114 das 115 acusações de violação das regras financeiras da liga. O clube corria o risco de sofrer punições drásticas, que poderiam chegar à perda de vários títulos e ao rebaixamento compulsório. Motivo suficiente para buscar um pouco de distração com algumas bananas gigantes.

Até porque os torcedores dos Reds haviam recebido Erling Haaland e companhia com uma estrondosa vaia quando o elenco de estrelas de Manchester entrou em campo. Também exibiram faixas que faziam referência às numerosas infrações do clube. Do lado de fora do estádio, houve ainda um encontro tenso entre as duas torcidas, que trocaram gestos ofensivos e insultos. Na chegada do ônibus da equipe, os torcedores do Liverpool também gritaram: "Seus b*stardos trapaceiros, vocês sabem muito bem o que são."

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Machester City recorreu da decisão: quando sairá o resultado?

O ManCity já recorreu da decisão da comissão independente. Diante desse cenário, quase ninguém espera uma definição rápida sobre a punição ao clube de ponta.

Apesar das graves acusações, os torcedores do ManCity continuam ao lado do clube. O torcedor ilustre e guitarrista do Oasis Noel Gallagher, por exemplo, disse ao The Athletic que a possibilidade de cair para a segunda divisão não o incomodaria muito. "Podem mandar. Já passei por rebaixamentos piores com este clube do que vocês podem imaginar. (...) Se este clube tiver de disputar mil jogos com portões fechados em Uganda, estarei lá."