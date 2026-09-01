"Sem Jürgen Klopp, não haveria Diomande em Leipzig, isso precisa ser dito", relatou Mintzlaff e depois explicou sobre a mudança do novo treinador da seleção de seu papel como chefe do futebol na fabricante de energéticos para a DFB: "Ele era alguém que incentivava os responsáveis esportivos de cada momento a também tomar decisões corajosas. Por isso, isso nos machuca. Mas também ficamos felizes porque a seleção agora certamente tem a melhor opção possível como treinador."

Klopp teria deixado "muitas marcas" em seus um ano e meio no RB como Global Head of Soccer e sua saída "naturalmente doeu", segundo Mintzlaff. Ainda assim, estava claro que a Red Bull não poderia recusar o pedido da DFB após a fracassada Copa do Mundo no verão. Muito grande era o desejo de Klopp de se tornar sucessor de Julian Nagelsmann: "Ele me disse que qualquer outro trabalho como treinador, ou seja, em um clube, não o teria atraído e que ele teria gostado de permanecer conosco em sua área de atuação. Mas a seleção nacional - também naquele momento - era algo diferente para ele e algo que o tocou emocionalmente. E então decidimos: vamos liberá-lo."

Klopp na verdade ainda tinha um contrato de longo prazo com a Red Bull (até 2029) e sem cláusula de saída. Mintzlaff desfez o rumor de que, nas conversas com a DFB e com o veterano técnico do Liverpool, a questão era que ele continuasse representando a Red Bull como treinador da seleção: "Escreveram muito sobre isso. Inclusive que Jürgen Klopp ainda se sentaria no banco com o boné da Red Bull. Mas nunca tivemos essa discussão." "Nunca se tratou de uma taxa de transferência", esclareceu.

Em vez disso, a DFB doará uma alta quantia à fundação da Red Bull, 'Wings for Life'. Além disso, três jogos da seleção serão realizados em Leipzig até 2030. Para Mintzlaff, um "grande gesto". Klopp assinou com a federação um contrato também datado até 2030 e começa seu período no cargo neste mês com um jogo da seleção contra a Holanda, em Amsterdã.

Yan Diomande veio da segunda divisão espanhola para o RB Leipzig

Mintzlaff também falou de forma mais detalhada sobre o acordo por Diomande, que, portanto, não teria acontecido sem Klopp. Aparentemente por recomendação de Klopp, o Leipzig contratou o então jogador de 18 anos por nada menos que 20 milhões de euros junto ao CD Leganés, da segunda divisão espanhola. Um negócio que, na época, também causou bastante estranheza dentro do próprio clube.

Assim, o capitão David Raum revelou no ano passado: "No verão, eu fui olhar o valor de mercado dele e depois vi quanto nós pagamos. Em seguida, perguntei rapidamente se tínhamos digitado errado na proposta ou qual era o problema." O ceticismo de Raum, porém, logo desapareceu: "Depois do primeiro treino, fui até Marcel Schäfer (diretor esportivo do Leipzig, nota da redação) e o parabenizei por essa transferência."

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De fato, Klopp e Schäfer mostraram que tiveram o faro certo com Diomande. O marfinense estourou de vez na Bundesliga, foi transferido por 125 milhões de euros para o Real Madrid e se tornou a contratação mais cara da história do clube. E isso, embora Mintzlaff, que faz parte do conselho fiscal do RBL, ainda o tivesse declarado inegociável há algumas semanas: "Aí vocês veem que eu, como membro do conselho fiscal, de fato não posso decidir nada em Leipzig. Porque eu disse que não o liberaria." Ainda assim, era compreensível que, por causa do volume do negócio e das partes envolvidas, no fim tenha havido um acordo: "Essa já foi uma decisão que, na minha opinião, também é compreensível."