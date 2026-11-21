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O CEO do Manchester United, Omar Berrada, rebateu as duras críticas dos torcedores e afirmou que algumas das críticas recentes dirigidas à cúpula do clube passaram dos limites. A entrevista, incomum para o dirigente, ocorre enquanto Mauricio Pochettino se prepara para comandar seu primeiro jogo, contra o Liverpool, no domingo.

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Berrada comenta críticas cada vez maiores à diretoria

Berrada falou abertamente sobre a crescente frustração em torno do clube. Ele acredita firmemente que, embora parte da revolta dos torcedores seja totalmente justificável, os ataques incessantes à cúpula do clube nas últimas semanas foram longe demais. O United ocupa atualmente um desastroso 18º lugar na tabela da Premier League após um início de temporada terrível .

O desempenho desastroso nas competições nacionais provocou, sem surpresa, reações furiosas da apaixonada torcida, tanto nas arquibancadas quanto nas plataformas digitais. Figuras importantes da diretoria em Old Trafford têm enfrentado forte pressão nas últimas semanas. O próprio Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox tornaram-se alvos frequentes de torcedores revoltados, que exigem mudanças profundas e imediatas.

Os limites das críticas na era das redes sociais

Em entrevista à Sky Sports, Berrada explicou como o ambiente digital atual amplifica constantemente a negatividade. Ele afirmou que os dirigentes do clube tentam ignorar as críticas externas e se concentrar na solução dos problemas em curso.

"Estar nessa posição naturalmente traz as críticas e o escrutínio que vamos receber", admitiu Berrada. "Nós aceitamos isso. Parte das críticas é justa, parte passa dos limites. Vivemos neste mundo das redes sociais, em que as pessoas gostam de criar histórias negativas sobre o clube porque isso gera mais engajamento. Mas deixamos isso de lado."

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Crescem os protestos contra os donos do clube

Os ataques a Berrada e Wilcox são apenas parte de um protesto muito mais amplo e profundamente enraizado contra a estrutura de propriedade do Manchester United. Nas últimas semanas, campanhas nas redes sociais pediram com veemência a demissão dos dois dirigentes da área esportiva.

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Torcedores presentes aos jogos também manifestaram abertamente sua revolta contra a diretoria durante partidas recentes de desempenho ruim. Gritos exigindo que o chefe da INEOS e proprietário minoritário Sir Jim Ratcliffe abandone seu projeto esportivo agora são ouvidos regularmente no estádio.

Enquanto isso, a antiga hostilidade da torcida em relação à família Glazer continua intensa. A controversa aquisição do clube por meio de endividamento, em 2005, impôs enormes encargos financeiros ao histórico clube, cuja dívida total agora supera a marca de 1 bilhão de libras.

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Pochettino se prepara para grande desafio contra o Liverpool

O ambiente extremamente tóxico e caótico em Old Trafford cria um cenário intimidador para o recém-contratado técnico Pochettino . O treinador argentino enfrenta a tarefa extremamente difícil de motivar um elenco abalado e tirar o clube da zona de rebaixamento.

Pochettino iniciará oficialmente sua trajetória no United com um grande confronto da Premier League contra o rival Liverpool, na tarde de domingo. Um resultado positivo surpreendente em Anfield certamente ajudaria a aliviar a crescente tensão na diretoria. No entanto, outra derrota pesada poderia aumentar ainda mais a revolta de uma torcida profundamente frustrada.