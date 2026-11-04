Segundo o fornecedor de dados Opta, nunca antes o Liverpool havia assumido a liderança tão tarde em uma partida de competição europeia e, ainda assim, terminado derrotado.

Em Istambul, na noite de quarta-feira, Alexander Isak saiu do banco e marcou de cabeça, aos 69 minutos, o gol que colocou o clube inglês à frente por 2 a 1. O Liverpool, porém, não conseguiu segurar o resultado que lhe daria a quarta vitória em quatro jogos na fase de liga da Champions League e acabou saindo de campo sem nenhum ponto.

Pouco depois do gol de Isak, Archie Brown empatou para o Fenerbahce, aos 73 minutos. Em seguida, o centroavante Vedat Muriqi marcou de cabeça o gol da vitória dos turcos por 3 a 2, em um lance no qual a defesa do Liverpool se mostrou muito insegura.

Aliás, os Reds estão longe de mostrar solidez defensiva nesta temporada da Champions League: já sofreram dez gols em quatro partidas. E, pela primeira vez em sua gloriosa história, o Liverpool sofreu três gols em cada um de três jogos consecutivos da competição (6 a 3 contra o LASK fora de casa, 4 a 3 contra o Villarreal, 2 a 3 contra o Fener fora de casa).

Liverpool perde para o Fenerbahce apesar de ficar à frente duas vezes

O Liverpool, que começou sem Florian Wirtz, acionado em meados do segundo tempo, abriu o placar aos 25 minutos com Trey Nyoni. Para o jogador de 19 anos, revelado pelo clube, foi o primeiro gol em sua 32ª partida pelos Reds. Nyoni se tornou o jogador mais jovem da história do Liverpool a marcar seu primeiro gol em uma partida de competição europeia.

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Ao fim dos 90 minutos, porém, Nyoni e seus companheiros não puderam comemorar. Mason Greenwood havia marcado o gol do empate em 1 a 1 pouco antes da meia hora de jogo. Foi a primeira vitória do Fenerbahce nesta temporada da Champions League, e os turcos agora somam cinco pontos.

O Liverpool, por sua vez, segue com boas chances de terminar a fase de liga entre os oito primeiros, apesar da derrota. A equipe tem nove pontos. Uma posição entre os oito melhores garante vaga direta nas oitavas de final, enquanto os times classificados do nono ao 24º lugar precisam disputar antes a fase intermediária.