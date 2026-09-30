Ele até entende totalmente que a ocupação do meio-campo central da seleção alemã "é um grande tema", mas na entrevista coletiva na noite de quarta-feira pediu muito mais paciência por parte do público.

"Sou treinador de futebol há 25 anos e, depois de cinco dias, em toda a minha vida, nenhum dupla de volantes funcionou. Isso não é possível", enfatizou Klopp um dia antes de seu terceiro jogo como técnico da seleção alemã, nesta quinta-feira, em Munique, contra a Sérvia. Segundo Klopp, com Kimmich e Nmecha, as dificuldades lógicas do início "não têm absolutamente nada a ver". "Zero. Nada. Eles também não jogaram nessa constelação na Copa do Mundo. Jo jogou na lateral direita e Felix como um camisa 8. Ele também é um 8, mas em alguns momentos é um 6."

Faz parte da paciência durante um processo que ele quer iniciar na equipe da DFB também "não avaliarmos os jogadores imediatamente. (…) O treinador é novo e recebe tempo, mas os jogadores não recebem mais nenhum. Que loucura é essa? Este esporte só funciona por meio da equipe - e é isso que precisamos desenvolver." Klopp deixou claro: "Os garotos querem jogar um futebol muito bom e vitorioso - e nós vamos chegar lá. O problema é que nosso desenvolvimento acontece sob a lente de aumento do público e é avaliado todos os dias."

Como foi o meio-campo da seleção alemã nos dois jogos até agora sob o comando de Jürgen Klopp?

Tanto em sua estreia em jogos de seleção na Holanda (1 a 1) quanto na decepcionante derrota em casa por 1 a 0 para a Grécia, no domingo, Klopp apostou no meio-campo central em Kimmich como volante mais recuado e Nmecha como um dos dois jogadores ao redor do capitão. A outra meia posição à frente de Kimmich foi ocupada por Nadiem Amiri na Holanda e, contra a Grécia, surpreendentemente pelo estreante em jogos de seleção Bambase Conte.

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Sobre os problemas iniciais, entre outras coisas nas posições de volante e meio-campista, Klopp fez ainda uma comparação visual: "Se você monta um balé - não que nós sejamos um - e depois de quatro dias eles têm de se apresentar, eles vão se trombar. Nós não fizemos isso, só para deixar claro", disse o treinador de 59 anos.

Como nem Kimmich nem Nmecha estão no segundo grupo convocado por Klopp para as partidas contra a Sérvia e no domingo, na Grécia, e já deixaram a delegação, o treinador da seleção alemã terá necessariamente de reformular seu meio-campo central. Contra os sérvios, Aleksandar Pavlovic, Vitaly Janelt e Florian Wirtz podem começar jogando.