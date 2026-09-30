Ele até entende totalmente que a ocupação do meio-campo central da seleção alemã "é um grande tema", mas na entrevista coletiva na noite de quarta-feira pediu muito mais paciência por parte do público.

"Sou treinador de futebol há 25 anos e, depois de cinco dias, em toda a minha vida, um duplo volante ainda não funcionou. Isso não dá certo", enfatizou Klopp na véspera de seu terceiro jogo como técnico da seleção alemã, na quinta-feira, em Munique, contra a Sérvia. Com Kimmich e Nmecha, as dificuldades iniciais lógicas "não têm absolutamente nada a ver", prosseguiu Klopp. "Zero. Nada. Eles também não jogaram nessa configuração na Copa do Mundo. Jo jogou na lateral direita e Felix como um oito. Ele também é um oito, mas em certos momentos é um seis."

Faz parte da paciência durante um processo que ele quer iniciar na equipe da DFB também "que não avaliemos os jogadores imediatamente. (…) O treinador é novo e recebe tempo, mas os jogadores não têm mais nenhum. Como isso é louco? Este esporte só funciona por meio da equipe, e é isso que precisamos desenvolver." Klopp deixou claro: "Os caras querem jogar um futebol muito bom e vitorioso, e nós vamos chegar lá. O problema é que nosso desenvolvimento acontece sob a lente de aumento do público e é avaliado todos os dias."

Como foi o meio-campo da equipe da DFB nos dois jogos até agora sob o comando de Jürgen Klopp?

Tanto em sua estreia pela seleção, na Holanda (1 a 1), quanto na decepcionante derrota em casa por 1 a 0 para a Grécia, no domingo, Klopp apostou no meio-campo central em Kimmich como volante mais recuado e Nmecha como um dos dois jogadores ao redor do capitão. A outra meia posição à frente de Kimmich foi ocupada na Holanda por Nadiem Amiri e, contra a Grécia, surpreendentemente pelo estreante na seleção Bambase Conte.

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Sobre os problemas iniciais, entre outros nas posições de seis e de oito, Klopp fez ainda uma comparação figurada: "Quando se monta um balé, não que nós sejamos um, e depois de quatro dias eles tenham de se apresentar, eles vão trombar uns nos outros. Nós não fizemos isso, só para deixar claro", disse o técnico de 59 anos.

Como nem Kimmich nem Nmecha estão no segundo elenco de Klopp para as partidas contra a Sérvia e no domingo, na Grécia, e já deixaram a delegação, o técnico da seleção terá obrigatoriamente de reformular seu meio-campo central. Contra os sérvios, Aleksandar Pavlovic, Vitaly Janelt e Florian Wirtz podem começar jogando.