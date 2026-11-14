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O Manchester United está perto de contratar Silvia Tuya para integrar a comissão do novo técnico Mauricio Pochettino, segundo o Guardian. Enquanto isso, Gary Lineker alerta o argentino para o risco de fracassar.

Além da espanhola de 46 anos, toda a comissão técnica de cinco integrantes do argentino deve deixar a seleção dos Estados Unidos rumo à Inglaterra: os auxiliares Jesus Perez e Miguel D'Agostino, o treinador de goleiros Toni Jimenez e Sebastiano, filho de Pochettino, como cientista do esporte. Os Red Devils, porém, ainda não confirmaram separadamente a contratação de Tuya.

Ao contratar a cientista do esporte e preparadora de força e condicionamento físico, o clube entraria em território inédito para sua equipe masculina principal. Tuya passou a integrar a comissão da seleção dos Estados Unidos em outubro de 2024 e fez história na federação como a primeira mulher a fazer parte da equipe.

Antes, ela trabalhou no FC Levante Badalona, da Liga F, a primeira divisão do futebol feminino espanhol, e lecionou no Instituto Nacional de Ciências do Esporte da Catalunha, na Universidade de Barcelona.

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Pochettino assume o cargo em 18 de novembro, após assinar um contrato de dois anos e meio para suceder Michael Carrick. Enquanto isso, o ex-jogador Gary Lineker mostrou ceticismo quanto às chances de sucesso do ex-técnico de Tottenham Hotspur e Chelsea no podcast "The Rest Is Football".

Getty Images

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Gary Lineker prevê passagem curta de Mauricio Pochettino

O ex-atacante da seleção inglesa vê nas estruturas do United a causa da má fase esportiva do clube e prevê uma passagem curta de Pochettino. "Vejo Pochettino chegando lá e acho que provavelmente eles terão um início razoável e irão bem por algum tempo", disse Lineker, antes de acrescentar: "Acho que, para Pochettino, o Manchester United é um grande clube, grande pelo menos em nome. Ele vai começar lá e depois será afastado do que vier a seguir. Eu ficaria surpreso se ele ainda estivesse lá daqui a 18 meses."

Para Lineker, desde a saída de Sir Alex Ferguson, o mesmo padrão se repete em Old Trafford: a comissão técnica acaba pagando pelos erros da direção. "É sempre a mesma coisa: o bode expiatório é sempre o técnico, e isso é visível", criticou o ex-jogador de 65 anos. "Acho que os verdadeiros problemas estão acima do técnico. Todos esses profissionais são bons técnicos. Vejam alguns dos nomes que passaram por lá nos últimos dez anos. Quantos são agora, 12 técnicos que saíram desde Alex Ferguson? E todos saem dizendo que o clube é um caos."

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Lineker apontou especialmente a forma como Carrick, antecessor de Pochettino, foi tratado como prova de sua tese. "Sempre haverá técnicos a quem se pode atribuir a culpa. Eles não deram a Carrick o devido apoio no verão. Ele jogou de forma brilhante na segunda metade da temporada passada. É verdade que eles não disputavam competições europeias e jogavam no contra-ataque, mas não sei por quanto tempo os dirigentes do Manchester United ainda conseguirão continuar assim."