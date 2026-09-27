Klopp é, assim, apenas o terceiro técnico da seleção alemã, ao lado de Sepp Herberger (1937) e Helmut Schön (1965), que não conseguiu vencer nenhum dos seus dois primeiros jogos. No entanto: tanto Herberger quanto Schön somaram dois empates em seus respectivos inícios e, assim, dois pontos, enquanto Klopp tem apenas um ponto após duas partidas.

Herberger foi técnico da seleção alemã em duas passagens, primeiro entre 1936 e 1942 e depois entre 1950 e 1964. Ao todo, esteve à beira do campo em 162 partidas. O início de Herberger, que morreu em 1977 aos 80 anos, foi um empate por 2 a 2 em casa, no Estádio Olímpico de Berlim, contra a Itália, em novembro de 1936. Pouco mais de dois meses depois, houve outro 2 a 2, desta vez contra a Holanda, no Rheinstadion, em Düsseldorf.

Ainda assim, Herberger é hoje considerado um dos treinadores mais importantes da história da DFB. Em 1954, sua equipe conquistou de forma sensacional a Copa do Mundo na Suíça.

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Jürgen Klopp tem início historicamente ruim como técnico da seleção alemã

Schön, por sua vez, esteve no cargo entre 1964 e 1978. Foram 139 jogos sob seu comando. Ele também teve dois jogos em casa no início, ambos terminados em 1 a 1: contra a Suécia, no Estádio Olímpico de Berlim, e contra a Itália, em Hamburgo.

Schön também, que morreu em 1996 aos 80 anos, alcançou na sequência grandes feitos com a seleção alemã. Em 1972, a equipe da DFB foi campeã da Euro sob seu comando. Dois anos depois, venceu a Copa do Mundo em casa.

Klopp assumiu o cargo em julho passado como sucessor de Julian Nagelsmann após a desastrosa Copa do Mundo na América do Norte. Ele assinou um contrato de quatro anos até 2030, que pode levá-lo à Euro de 2028 e à Copa do Mundo de 2030. Segundo relatos da imprensa, seu salário anual gira em torno de sete milhões de euros.