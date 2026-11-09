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O técnico do Manchester United, Michael Carrick, descartou pedir demissão apesar de o caótico empate por 4 a 4 em casa com o Aston Villa, no domingo, ter deixado sua equipe na zona de rebaixamento da Premier League. Gols de Joshua Zirkzee e Patrick Dorgu nos acréscimos garantiram um ponto improvável em Old Trafford, mas o Manchester United chega à pausa para as seleções na 18ª posição.

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Reação nos acréscimos garante ponto em casa

Carrick enfrenta pressão crescente depois de ver sua equipe ficar oito jogos sem vencer na Premier League, tendo conquistado apenas uma vitória no campeonato, sobre o recém-promovido Ipswich Town, em agosto. Depois de ficar atrás por 2 a 0 antes dos 17 minutos contra a Roma, no meio da semana, o United sofreu gols de Alysson e Nicolas Jackson nos primeiros quatro minutos. Um pênalti convertido por Bruno Fernandes e um gol do ex-meio-campista do Aston Villa Youri Tielemans empataram a partida antes do intervalo. Após um pênalti de John McGinn e o primeiro gol de Leon Goretzka pelo Aston Villa colocarem o placar em 4 a 2, alguns torcedores deixaram o estádio antes do fim, depois de um protesto contra os proprietários do clube. Zirkzee e Dorgu, porém, garantiram o empate.

Técnico descarta renúncia

Questionado ao fim de sua entrevista à Sky Sports se consideraria deixar o cargo caso achasse que essa seria a decisão certa, Carrick respondeu: "Isso não vai acontecer."

Ao ser questionado se haveria conversas sobre seu futuro, respondeu: "Haverá?"

Quando o entrevistador disse que esperaria essas conversas, o técnico do United retrucou: "Você esperaria?"

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Questionado sobre o que pensava da situação, Carrick disse: "Bem, você está me dizendo o que pensa."

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Pressionado mais uma vez a dar sua opinião, acrescentou: "Não vencemos jogos suficientes, mas espero seguir em frente e continuar trabalhando no que temos trabalhado. Mostramos muitas coisas boas no jogo de hoje. Precisamos corrigir alguns pontos e começar a vencer partidas."

Técnico confia na recuperação do elenco

Em entrevista coletiva após a partida, Carrick foi questionado se seu elenco pode reagir na temporada, apesar de não ter terminado nenhum dos dez primeiros jogos do campeonato sem sofrer gols, algo que não acontecia desde 1986-87. Ele respondeu: "Cem por cento. Acho que temos mais do que o suficiente.

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"Gols mudam jogos, e precisamos lidar com isso. É algo em que temos de melhorar drasticamente. Mas temos mais do que o suficiente. Neste momento, estamos apenas dificultando demais as coisas para nós mesmos em determinados momentos. Tenho bastante clareza sobre a direção que o clube precisa seguir. Só precisamos vencer jogos."

Ao refletir sobre as falhas defensivas, acrescentou: "O futebol é feito de momentos. No fim, o futebol é decidido pelo que acontece nas duas áreas. Se deixarmos de lado os lances e os gols totalmente evitáveis que sofremos, na verdade achei que jogamos muito bem. Fomos o melhor time na maior parte do tempo, e estou decepcionado por não termos vencido."

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Confronto com o Liverpool vem após marcas indesejadas

Estar em 18º lugar, com uma vitória em dez jogos, representa a pior posição do United nesta altura de uma temporada da primeira divisão desde que ocupava o 20º lugar em 1986-87. A equipe também igualou sua sequência de oito partidas sem vencer registrada entre 1º de abril e 16 de maio de 2025. Agora, o time de Carrick certamente passará pelo menos 15 dias consecutivos na zona de rebaixamento, seu período mais longo nessa situação na primeira divisão desde os 28 dias entre setembro e outubro de 1986. Após a pausa de duas semanas para os jogos de seleções, o 20 vezes campeão inglês volta a campo contra o rival Liverpool.