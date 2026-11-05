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O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, alertou seus companheiros de equipe de que o desempenho defensivo atual “não é sustentável” após a decepcionante derrota por 3 a 2 para o Fenerbahce. O Liverpool desperdiçou uma vantagem nos minutos finais em Istambul e sofreu três gols em jogadas de bola parada, em meio a uma sequência historicamente ruim nas competições europeias.

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Van Dijk cobra melhora imediata na defesa

Van Dijk ficou frustrado ao ver as fragilidades defensivas do Liverpool expostas mais uma vez em uma noite caótica na Turquia. Apesar de sair na frente com um gol de Trey Nyoni, que se tornou o jogador mais jovem da história do Liverpool a marcar seu primeiro gol na Europa, e depois voltar a ficar em vantagem com Alexander Isak, o Liverpool perdeu por 3 a 2. Os gols sofridos, todos em jogadas de bola parada, levaram o capitão holandês a questionar a concentração e a disciplina tática da equipe sob pressão.

"Isso definitivamente não é sustentável", disse Van Dijk aos repórteres após a partida. "É uma noite muito decepcionante por vários motivos, mas principalmente pelos gols que sofremos e pela maneira como os sofremos. Temos trabalho a fazer. Foram três jogadas de bola parada. Tínhamos ido muito bem nessas jogadas até agora nesta temporada, mas perdemos a concentração e não estávamos preparados para a primeira e a segunda bola. É difícil aceitar." O capitão admitiu que estava com raiva, mas preferiu controlar as emoções para apoiar um vestiário já visivelmente abalado pelo resultado.

Uma sequência inédita na história europeia

Os números das últimas partidas europeias do Liverpool são preocupantes para o técnico Andoni Iraola. Foi a primeira vez na longa e vitoriosa história do clube que a equipe sofreu três ou mais gols em três partidas consecutivas de grandes competições europeias.

Depois de sofrer três gols tanto contra o LASK quanto contra o Villarreal, a defesa voltou a ser vazada por Mason Greenwood, Archie Brown e Vedat Muriqi. Essa instabilidade defensiva contrasta fortemente com o desempenho do Liverpool nas competições nacionais, já que a equipe tem um dos melhores retrospectos da Premier League até agora nesta temporada.

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A queda de desempenho nas competições continentais é impressionante: o Liverpool sofreu dez gols em apenas quatro partidas da Champions League nesta temporada. Esse total já supera em cinco os gols sofridos durante toda a campanha de 2024-25.

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Foco se volta para a recuperação na Premier League

Apesar do revés, Van Dijk espera que esses "momentos menos bons" acabem fortalecendo o caráter do elenco. O Liverpool ocupa atualmente a quinta posição na Premier League e precisa voltar rapidamente suas atenções para uma partida difícil fora de casa contra o Crystal Palace.

"Eu disse, depois do último jogo contra o Arsenal, que nós, como grupo, precisamos passar por bons momentos, mas também por momentos menos bons", explicou Van Dijk. "Isso só vai fortalecer nossos laços e será benéfico. Ninguém quer perder jogos, especialmente da forma como perdemos, mas isso deve nos ajudar em um futuro próximo. Não devemos aceitar derrotas, especialmente da maneira como perdemos." Com a classificação para a fase eliminatória da Champions League ainda ao alcance, já que o Liverpool soma nove pontos, o foco agora é impedir que esses colapsos defensivos se tornem uma marca da temporada da equipe sob o comando de Iraola.