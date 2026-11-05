Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

“Isso não é sustentável!”: Virgil van Dijk faz forte alerta ao Liverpool após mais um pesadelo defensivo contra o Fenerbahce

Siga GOAL no Google

O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, alertou seus companheiros de equipe de que o desempenho defensivo atual “não é sustentável” após a decepcionante derrota por 3 a 2 para o Fenerbahce. O Liverpool desperdiçou uma vantagem nos minutos finais em Istambul e sofreu três gols em jogadas de bola parada, em meio a uma sequência historicamente ruim nas competições europeias.

Publicidade

Van Dijk cobra melhora imediata na defesa

Van Dijk ficou frustrado ao ver as fragilidades defensivas do Liverpool expostas mais uma vez em uma noite caótica na Turquia. Apesar de sair na frente com um gol de Trey Nyoni, que se tornou o jogador mais jovem da história do Liverpool a marcar seu primeiro gol na Europa, e depois voltar a ficar em vantagem com Alexander Isak, o Liverpool perdeu por 3 a 2. Os gols sofridos, todos em jogadas de bola parada, levaram o capitão holandês a questionar a concentração e a disciplina tática da equipe sob pressão.

"Isso definitivamente não é sustentável", disse Van Dijk aos repórteres após a partida. "É uma noite muito decepcionante por vários motivos, mas principalmente pelos gols que sofremos e pela maneira como os sofremos. Temos trabalho a fazer. Foram três jogadas de bola parada. Tínhamos ido muito bem nessas jogadas até agora nesta temporada, mas perdemos a concentração e não estávamos preparados para a primeira e a segunda bola. É difícil aceitar." O capitão admitiu que estava com raiva, mas preferiu controlar as emoções para apoiar um vestiário já visivelmente abalado pelo resultado.

Uma sequência inédita na história europeia

Os números das últimas partidas europeias do Liverpool são preocupantes para o técnico Andoni Iraola. Foi a primeira vez na longa e vitoriosa história do clube que a equipe sofreu três ou mais gols em três partidas consecutivas de grandes competições europeias.

Depois de sofrer três gols tanto contra o LASK quanto contra o Villarreal, a defesa voltou a ser vazada por Mason Greenwood, Archie Brown e Vedat Muriqi. Essa instabilidade defensiva contrasta fortemente com o desempenho do Liverpool nas competições nacionais, já que a equipe tem um dos melhores retrospectos da Premier League até agora nesta temporada.

Publicidade
Publicidade

A queda de desempenho nas competições continentais é impressionante: o Liverpool sofreu dez gols em apenas quatro partidas da Champions League nesta temporada. Esse total já supera em cinco os gols sofridos durante toda a campanha de 2024-25.

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

Foco se volta para a recuperação na Premier League

Apesar do revés, Van Dijk espera que esses "momentos menos bons" acabem fortalecendo o caráter do elenco. O Liverpool ocupa atualmente a quinta posição na Premier League e precisa voltar rapidamente suas atenções para uma partida difícil fora de casa contra o Crystal Palace.

"Eu disse, depois do último jogo contra o Arsenal, que nós, como grupo, precisamos passar por bons momentos, mas também por momentos menos bons", explicou Van Dijk. "Isso só vai fortalecer nossos laços e será benéfico. Ninguém quer perder jogos, especialmente da forma como perdemos, mas isso deve nos ajudar em um futuro próximo. Não devemos aceitar derrotas, especialmente da maneira como perdemos." Com a classificação para a fase eliminatória da Champions League ainda ao alcance, já que o Liverpool soma nove pontos, o foco agora é impedir que esses colapsos defensivos se tornem uma marca da temporada da equipe sob o comando de Iraola.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

Ver perfil do autor