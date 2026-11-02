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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Arya
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“Isso não é pênalti”: Jose Mourinho critica duramente a inconsistência do VAR após polêmica com pênalti do Real Madrid

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O Real Madrid conquistou uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Racing Santander, mas a partida ficou marcada por uma decisão controversa sobre um pênalti envolvendo Kylian Mbappe. Jose Mourinho e o ex-árbitro Eduardo Iturralde Gonzalez criticaram duramente a falta de intervenção do VAR no lance.

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Real Madrid vence com tranquilidade

O Real Madrid conquistou uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Racing Santander no El Sardinero. No entanto, o triunfo fora de casa foi ofuscado por uma decisão de pênalti bastante polêmica envolvendo Mbappe.

O pênalti foi marcado após um lance envolvendo o atacante francês. A decisão provocou debate imediato, com críticos questionando se houve falta e a evidente ausência de intervenção do árbitro de vídeo.

Mourinho questiona decisão do VAR

Mourinho não demorou a avaliar o lance polêmico. O treinador revelou que reviu as imagens em um tablet e imediatamente considerou que a arbitragem havia cometido um erro claro.

“Mudam tanto as coisas, e os detalhes são tão pequenos, que as pessoas não sabem que nunca é pênalti de [Aurelien] Tchouameni por causa do rebote da bola”, explicou Mourinho ao site oficial do clube. “Nunca é pênalti. Quando o árbitro marcou o pênalti, fiquei tranquilo porque, a 60 metros de distância, não consegui ver o lance. Mas depois, quando vi no iPad, pensei: se o VAR não errar, isso não é pênalti.

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“Para mim, o árbitro foi tecnicamente muito bom e disciplinado. Distribuiu alguns cartões amarelos, e só. Foi uma partida difícil e disputada. Para mim, é óbvio que não foi pênalti.”

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Ex-árbitro cobra mais consistência

O ex-árbitro Gonzalez concordou plenamente com a avaliação contundente de Mourinho. Ele criticou duramente a falta de consistência da equipe do VAR, comparando o lance a uma situação semelhante na partida entre Getafe e Sevilla mais cedo naquele dia.

“Se o VAR interveio em Getafe-Sevilla por uma mão no rosto, tem que intervir neste lance; caso contrário, não há consistência na arbitragem”, argumentou Iturralde Gonzalez, segundo o Mundo Deportivo.

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Ele ficou perplexo com os critérios diferentes aplicados às duas partidas em um intervalo tão curto. E concluiu: “Por que, em uma hora, o VAR interveio em Getafe e não em Santander, em um lance muito, muito parecido? Para mim, não é pênalti.”

Foco nos próximos jogos

O pênalti polêmico acabou ajudando o Real Madrid a conquistar os três pontos fora de casa. Agora, o clube voltará sua atenção para os próximos compromissos nacionais e europeus. A equipe de Mourinho viajará para enfrentar o AEK pela Champions League na quarta-feira e, depois, terá um confronto contra o Valencia no fim de semana.