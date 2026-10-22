À margem do jogaço da Liga dos Campeões entre o Bayern de Munique e o Arsenal (2 a 2), o técnico da seleção alemã revelou primeiro que observaria Nicolo Tresoldi em Bruges. "Nico é um ótimo garoto, que evoluiu muito e ainda tem um enorme potencial de evolução", disse Klopp ao microfone da DAZN. Depois, falou sobre o outro atacante alemão que vive grande fase: "Niclas Füllkrug está marcando um gol atrás do outro na Bundesliga, mas ele tem 33 anos. Isso não é culpa minha."

Klopp explicou: "Temos o presente, o futuro de médio prazo e o futuro de longo prazo. No presente, é claro que pode funcionar; no médio prazo e, dependendo das circunstâncias, também no longo prazo. Então, agora precisamos ver." A idade avançada de Füllkrug, porém, não é de forma alguma um critério para descartá-lo, ressaltou: "Lionel Messi acabou de disputar uma Copa do Mundo com, quantos anos ele tinha, 39 ou 40. Então, é possível. Mas, antes de tudo, estou feliz que Niclas esteja de volta e jogando como está jogando, porque ele teve problemas físicos, fossem quais fossem. E agora parece mais revigorado do que nunca. Portanto, está tudo bem."

Klopp deixou em aberto se Füllkrug será considerado para a convocação do início de novembro. Os números do veterano certamente pesam a favor. Desde que voltou ao Werder Bremen no verão, após dois anos desastrosos no West Ham United e no AC Milan, o jogador, que disputou 24 partidas pela seleção, marcou sete gols em sete jogos oficiais e divide com Patrick Schick, do Bayer Leverkusen, a liderança da artilharia da Bundesliga.

Niclas Füllkrug perto de voltar à seleção alemã? Cresce o apoio à convocação

O diretor esportivo Rudi Völler abriu recentemente, em público, as portas para o retorno de Füllkrug à seleção alemã. "No fim, o que decide é o desempenho — e o técnico da seleção", disse ele ao jornal Bild. A última vez que Füllkrug entrou em campo com a águia no peito foi em junho de 2025, na derrota por 2 a 0 para a França. Desde então, lesões o atrapalharam repetidamente, motivo pelo qual ele também nunca conseguiu convencer de fato em suas passagens pela Inglaterra e pela Itália.

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Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã, também defendeu recentemente sua convocação. Porque Füllkrug "é um cara legal", "é bem-visto" e, sobretudo, porque "ele balança as redes, faz gols, mais do que qualquer outro. Se isso não é argumento", disse ele em um evento de sua patrocinadora, a Interwetten. Matthäus ressaltou que, de qualquer forma, falta concorrência no momento: "É claro que nos falta esse centroavante. Falamos sempre de jogadores jovens. Mas o único que convence com gols e apresenta argumentos é Niclas Füllkrug." Para ele, Kai Havertz, que recentemente voltou a deixar a seleção por lesão, não é um centroavante de verdade; Tim Kleindienst se machucou novamente no Borussia Mönchengladbach; e Nick Woltemade "está tentando reencontrar a forma. Jürgen Klopp também deveria perceber isso".

O próprio Füllkrug, porém, não quer saber dos debates que começam a surgir sobre um retorno à seleção alemã. "Eu acharia legal — acho que sempre trato a imprensa com muito respeito — se a imprensa também começasse a me respeitar. E, se eu já disse 44 vezes que não quero falar sobre isso, seria legal se não falássemos mais sobre o assunto", disse ele no último fim de semana.

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Por que Nico Tresoldi não deve ser convocado

Tresoldi (nove gols em 13 jogos oficiais), por sua vez, ainda não deve ser considerado para a próxima concentração. O jogador de origem alemã e italiana deixou claro várias vezes recentemente que só quer escolher uma federação depois da Eurocopa sub-21, no próximo verão. Por sua origem, o jogador de 22 anos pode defender Itália, Alemanha ou Argentina. Uma partida na Liga das Nações tiraria dele a possibilidade de escolha.

Por isso, Klopp deu a entender à DAZN que não quer pressionar Tresoldi. "O garoto precisa tomar essa decisão no momento em que puder tomá-la. E está tudo bem", disse ele. De modo geral, porém, a seleção "não deve ficar correndo atrás de ninguém". Ele ressaltou, no entanto, que isso "não foi uma referência a Tresoldi".