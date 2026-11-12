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Desde sua primeira concentração da seleção alemã sob o comando de Jürgen Klopp, a curva de desempenho de Florian Wirtz também tem sido ascendente no Liverpool. Existe alguma relação entre as duas coisas?

Pelo menos não na opinião do próprio Klopp. Questionado na entrevista coletiva de quinta-feira sobre o aumento expressivo da média de gols e assistências do excepcional jogador alemão pelos Reds desde os jogos da seleção no fim de setembro e início de outubro, ele disse que o principal responsável por isso é a "enorme qualidade" de Wirtz.

"Sempre disse que Flo se firmaria no Liverpool com o tempo. Foi uma fase difícil quando ele chegou. Era simplesmente complicado para ele se integrar a uma equipe que não estava funcionando cem por cento, porque, naquela época, outras coisas eram mais importantes", explicou Klopp antes do jogo de sexta-feira contra a Sérvia, pela Liga das Nações. Com isso, ele também fez referência à morte trágica de Diogo Jota antes do início da temporada de estreia de Wirtz.

No fim das contas, "não me surpreende" que Wirtz esteja se adaptando melhor a Anfield Road "com o tempo", disse Klopp. Ele também confirmou que Wirtz é um dos jogadores da seleção com quem mantém contato frequente e trabalha "de perto". "Um Florian Wirtz em sua melhor forma pode nos ajudar muito a alcançar nossos objetivos", deixou claro o técnico da seleção alemã.

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Niclas Füllkrug, de volta à seleção alemã, também sugeriu recentemente que Klopp teve uma influência positiva sobre Wirtz já no início de seu primeiro mandato, iniciado no fim de julho. "Ele conhece a Inglaterra de um jeito especial e sabe avaliar as situações por lá", disse Füllkrug sobre Klopp, antes de levantar uma hipótese a respeito da melhora de Wirtz nas últimas semanas: "Li uma estatística de Florian Wirtz de antes e depois da convocação para o elenco ampliado, ou seja, antes e depois de ele trabalhar pela primeira vez com Jürgen Klopp", explicou.

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"Dá a impressão de que alguém lhe deu uma ajuda extra e o ouviu. Poder conversar com alguém que conhece a situação e o lugar simplesmente ajuda. Alguém que entende o que acontece lá", acrescentou Füllkrug, referindo-se à passagem de Klopp pelo Liverpool: "É útil que ele tenha uma visão tão ampla de tudo."

Getty Images

Wirtz também melhorou no Liverpool desde que Klopp assumiu?

Antes de ser convocado pela primeira vez por Klopp em setembro, como parte do elenco XXL, Wirtz era alvo de fortes críticas na Inglaterra, especialmente de comentaristas de TV como Jamie Carragher, e tinha apenas uma assistência em seis jogos oficiais pelos Reds. Desde que voltou daquela primeira concentração da seleção alemã na era Klopp, na qual fez uma partida fantástica especialmente contra a Sérvia, marcou dois gols e deu quatro assistências.

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O próprio Wirtz confirmou o grande envolvimento do técnico com os jogadores da seleção, especialmente com ele, e explicou como costuma ser a comunicação com Klopp quando está em Liverpool.

"Na maioria das vezes, ele manda uma mensagem curta depois dos jogos. Ele me parabeniza quando vou bem, mas também me diz quando não jogo tão bem", afirmou o jogador de 23 anos. Ele disse que também aprecia eventuais críticas. "Claro que não naquele momento", mas considera muito útil quando Klopp aponta erros em seu jogo e, indiretamente, agradeceu por isso. "Não é algo que se possa dar como certo que o técnico da seleção dedique tanto tempo a assistir aos jogos do clube e a comentar sobre eles. Fico muito feliz por ele se interessar tanto."

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Füllkrug já havia relatado algo semelhante sobre Klopp na terça-feira. O técnico da seleção chegou a surpreendê-lo porque, em uma conversa pessoal, demonstrou conhecer em detalhes a forma de trabalhar e jogar do Werder Bremen.

Klopp sabia "muitas das coisas" "que fazemos em Bremen, algo que valorizo muito nele. Como técnico da seleção, você não consegue assistir a todos os jogos durante 90 minutos, mas ele sabia bastante e percebeu coisas que me surpreenderam positivamente, porque simplesmente não espero isso de um técnico da seleção", destacou Füllkrug.