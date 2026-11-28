O Manchester United não encontra uma saída para a crise nem sob o comando do novo técnico, Mauricio Pochettino.
O recordista de títulos ingleses perdeu por 4 a 0 (2 a 0) para o Brentford no sábado e segue em plena luta contra o rebaixamento.
Pochettino assumiu o cargo recentemente, no lugar de Michael Carrick, e o United ainda busca sua primeira vitória após três jogos oficiais sob o comando do argentino. Na Premier League, o Manchester somou apenas oito pontos em 12 partidas.
O Manchester começou dominando na estreia de Pochettino em casa, mas sofreu dois gols de Callum Wilson (19 e 32 minutos) e perdeu o ritmo. A reação não veio. Os gols de Kristoffer Ajer (82 minutos) e do jogador da seleção Kevin Schade (90+1 minutos) selaram mais um duro revés.
"É difícil para mim manter o otimismo. Estou muito decepcionado, até porque sinto muito pelos jogadores", disse Poccettino à BBC. "Os primeiros 15 a 20 minutos foram muito sólidos, tínhamos o jogo sob controle." O gol sofrido mudou completamente a partida, explicou o argentino.
Tópicos relacionados
A situação delicada em campo "afeta a confiança, mas precisamos estar unidos, permanecer juntos e continuar lutando", afirmou o técnico de 54 anos. "Vamos trabalhar para melhorar e, claro, é só uma questão de tempo até melhorarmos e alcançarmos o resultado desejado."
Manchester United também sofreu goleada por 4 a 0 na estreia de Pochettino
Há uma semana, a estreia de Pochettino no Liverpool também foi um desastre, com derrota por 4 a 0. Segundo a empresa de estatísticas Opta , a última vez que o United sofreu duas derrotas na liga por uma diferença de pelo menos quatro gols foi em dezembro de 1963. No domingo, o Crystal Palace, lanterna da Premier League, poderá ultrapassar o United se vencer o Hull City.
Enquanto isso, o técnico alemão Daniel Farke teve motivos para comemorar. Sob seu comando, o Leeds United venceu o Coventry City por 3 a 0 (2 a 0) e conquistou sua terceira vitória consecutiva. Dominic Calvert-Lewin (40 minutos) e Sean Longstaff (45 e 66 minutos) marcaram os gols.