"Acontece praticamente em todo jogo que a gente grita um com o outro uma vez", revelou Waldemar Anton recentemente. Mas isso não é um grande problema nem para ele nem para Serhou Guirassy, afinal os dois já se conhecem "há tanto tempo que também falamos o que pensamos em campo, mesmo que às vezes talvez passe um pouco do ponto", disse o zagueiro do Borussia Dortmund.

No sábado à noite, na vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart, Anton teria tido novamente motivo para dar uma bronca em Guirassy. O atacante demorou demais para sair de campo ao ser substituído aos 74 minutos, de modo que, de acordo com as novas regras, o reserva Fabio Silva teve de esperar 60 segundos antes de poder entrar em campo. O BVB atuou com um jogador a menos nesse curto período, e o técnico Niko Kovac reagiu com grande irritação à lerdeza de Guirassy.

Assim, Anton pôde seguir concentrado em sua principal função. Diante de seu ex-clube, onde os torcedores o vaiam com veemência a cada toque na bola por causa de sua mudança repentina para Dortmund há dois anos, o jogador de 30 anos também teve bastante trabalho. Mas, mais uma vez, nem ele nem sua equipe puderam ser superados.

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Waldemar Anton tem enorme participação na arrancada do BVB

Trabalho defensivo certamente não falta aos jogadores de defesa do Borussia desde que Kovac assumiu a equipe. Mas o treinador agora praticamente aperfeiçoou essa competência em seu time. Já no ano anterior, o BVB teve a melhor defesa da liga, com 34 gols sofridos. E, após quatro rodadas nesta temporada, nas quais os aurinegros passaram três jogos sem sofrer gols, o time volta a figurar no topo ao lado do Bayern de Munique, com apenas dois gols sofridos.

Sem dúvida, Anton tem enorme participação nesse desenvolvimento, quando se olha para as atuações individuais. Depois de uma primeira temporada bastante complicada, em que desfalcou a equipe pela primeira vez na carreira por um período mais longo devido a duas rupturas de fibra muscular sofridas praticamente em sequência, Anton se transformou na "constante total" do BVB, como Kovac já disse sobre ele há meses.

O treinador não perde oportunidade de falar em altíssimo nível sobre seu comandado, a quem rótulos como "chefe da defesa" desagradam. Mais recentemente, antes da estreia na Liga dos Campeões contra o Villarreal, Kovac disse sobre Anton: "Ele é um líder. Alguém que puxa a fila. Ele pensa, come, dorme, bebe futebol 24/7. Alguém que apoia os companheiros, nunca desiste e dá tudo pela equipe - um exemplo."

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Quantas vezes Waldemar Anton foi titular pelo BVB em 2025/26?

Já no ano anterior, Anton fez uma temporada excelente e atuou com mais estabilidade defensiva do que seu companheiro Nico Schlotterbeck, que também começou este ano lesionado. O "Ironman" (Kovac sobre Anton) fez isso com um nível muito alto de confiabilidade e constância, algo que também se expressa nos números frios: em apenas três dos 47 jogos oficiais, Anton não esteve à disposição em 2025/26. Na liga e na copa, ele disputou todas as 35 partidas durante os 90 minutos.

Por causa de sua participação na Copa do Mundo com a Alemanha, Anton foi um dos jogadores do Dortmund com menos tempo de preparação antes do início da nova temporada. Ainda assim, o zagueiro de 15 jogos pela seleção não perdeu muita coisa. Desde então, Anton apenas deu sequência de onde havia parado: em forma absolutamente de elite.

O que torna Anton tão valioso, além de sua disponibilidade constante: ele lidera por valores como disciplina, mentalidade e capacidade de sofrimento. Anton joga sem firulas, defende de forma inflexível e robusta e é um lutador como poucos. Sua capacidade de antecipação se transformou em uma característica de destaque. Desde Mats Hummels, ninguém mais defendeu no BVB de maneira tão inteligente e bem-sucedida para a frente quanto Anton.

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Waldemar Anton é atualmente o melhor zagueiro alemão

Isso também aparece nas estatísticas: Anton está entre os melhores jogadores da liga em aproveitamento nos duelos, duelos aéreos vencidos, bolas interceptadas e afastadas. Ele é indispensável para a estabilidade do Dortmund e, assim, tornou-se um dos rostos da ascensão sob o comando de Kovac. Diante de seu forte início de temporada e da forma em que se encontra, no momento não há zagueiro alemão melhor do que Anton.

Seria, portanto, surpreendente se ele não assumisse um papel decisivo no recomeço da seleção alemã. Assim como Kovac, o técnico da seleção Jürgen Klopp prega um futebol que desenvolve seus pontos fortes a partir de uma defesa muito sólida. Anton é extremamente experiente, está em plena forma física e mental, é um forte comandante da linha defensiva e um apoio importante para os jogadores jovens - em essência, características que são essenciais para a visão de Klopp para a futura seleção da DFB.

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Qual papel Waldemar Anton terá na DFB sob o comando de Jürgen Klopp?

Uma possível desvantagem esportiva de Anton na seleção a longo prazo pode ser o forte pé esquerdo e os ótimos passes diagonais na saída de bola, que tornam Schlotterbeck um pouco mais predestinado. Mas é mesmo preciso dizer obrigatoriamente que Jonathan Tah, do Bayern, continua sendo o zagueiro número 1 incontestável?

O certo é que do próprio Anton se pode esperar pouca autopromoção. Anton é "muito calmo, muito modesto, muito humilde", como Kovac disse certa vez: "Deixar o próprio ego em segundo plano e colocar a equipe em primeiro - simplesmente fantástico." O tempo dirá como a situação de concorrência por Anton vai se desenvolver na seleção alemã. No BVB, líder atual da liga, ele certamente já não precisa mais enfrentar nenhuma.

Waldemar Anton: seus números de desempenho no BVB