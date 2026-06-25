Isso mudou os planos... Por que a vitória da África do Sul é considerada uma surpresa chocante para a Argélia e o Senegal?

A vitória surpreendente da África do Sul sobre a Coreia do Sul voltou a agitar a disputa pelas vagas nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, já que o resultado teve impacto direto na classificação das melhores seleções que ficaram em terceiro lugar, afetando as perspectivas de várias equipes, principalmente a Argélia e o Senegal.

A seleção da África do Sul aproveitou sua vitória por 1 a 0, aliada à derrota da República Tcheca para o México por 0 a 3, para garantir a vaga direta nas oitavas de final, ocupando o segundo lugar (4 pontos), e enfrentará a seleção canadense, vice-campeã do Grupo B.

No entanto, o resultado não teve repercussões apenas no Grupo 1, mas se estendeu aos demais grupos que ainda disputam as oito vagas destinadas às melhores equipes que ficaram em terceiro lugar.

Coreia do Sul se aproxima, apesar da derrota

Apesar da derrota para a África do Sul, a Coreia do Sul continua em uma posição relativamente confortável na disputa entre os melhores terceiros, já que possui 3 pontos e um saldo de gols de -1, o que lhe dá grandes chances de avançar para a próxima fase, segundo reportagem publicada pelo site francês “Foot Mercato”.

As estimativas indicam que a seleção sul-coreana tem cerca de 95% de chances de classificação, o que a colocou à frente de vários adversários diretos nessa disputa acirrada.

Um golpe indireto para a Argélia

A seleção argelina, que ocupa o terceiro lugar em seu grupo com 3 pontos e saldo de gols de -2, foi uma das mais prejudicadas por esses desdobramentos, já que suas chances de classificação pela chave dos melhores terceiros diminuíram após a subida da Coreia do Sul na classificação.

Os “Guerreiros do Deserto” agora precisam evitar a derrota em seu último confronto se quiserem manter suas chances, pois uma derrota colocaria os companheiros de Riyad Mahrez em uma situação extremamente difícil, especialmente se a derrota for por mais de um gol de diferença, o que poderia levá-los a ficar atrás de outras seleções na classificação dos melhores terceiros.

Um empate parece, em grande medida, suficiente para garantir a permanência na disputa, mas a vitória continua sendo a opção mais segura para evitar cálculos complexos relacionados ao saldo de gols e aos demais critérios de desempate.

Os cálculos atuais indicam que a seleção escocesa, terceira colocada no Grupo 3 com 3 pontos, possui um saldo de gols de -3, contra -2 da Argélia antes da última rodada.

Caso a Argélia perca para a Áustria por mais de um gol, sua situação na tabela dos melhores terceiros pode se tornar mais complicada, o que aumenta a importância de conquistar um resultado positivo na partida decisiva.

Além disso, o confronto entre a Argélia e a Áustria ganha um significado adicional, já que o segundo colocado do grupo enfrentará a Espanha nas oitavas de final, o que pode levar as duas seleções a considerarem aspectos táticos; no entanto, a seleção argelina não tem grande margem para arriscar devido à sua posição ainda incerta na disputa entre os melhores terceiros.

Senegal em situação difícil

O mesmo se aplica à seleção senegalesa, cuja missão ficou ainda mais difícil após os resultados da última rodada, já que a seleção africana ocupa o terceiro lugar no Grupo 9, sem nenhum ponto e com saldo de gols de -3.

Os “Leões da Teranga” precisam urgentemente vencer o Iraque na terceira rodada para manter vivas suas esperanças, além de ser importante melhorar o saldo de gols, já que a equipe foi prejudicada pelos resultados anteriores.

Os dados atuais indicam que apenas a vitória pode não ser suficiente em alguns cenários, o que torna uma vitória por diferença de dois gols ou mais a opção ideal para reforçar as chances do Senegal de conquistar uma das oito vagas entre os melhores terceiros colocados.

Com o fim da fase de grupos se aproximando, as mudanças na classificação dos melhores terceiros continuam a cada novo resultado, o que reduz a margem de erro para as seleções que ainda aguardam o desfecho de sua situação.

Enquanto a Coreia do Sul se aproximou da classificação apesar da derrota, a Argélia e o Senegal se veem diante de pressões adicionais na última rodada, em uma disputa que parece aberta a todas as possibilidades até os últimos momentos da fase de grupos.