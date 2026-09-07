"Eu já disse antes que Messi e Ronaldo melhoraram ainda mais quando estavam na casa dos 30 e até mesmo na metade dos 30", disse Kane em entrevista à TNT Sports. "Acho que eu mesmo estou nesse auge, me sinto em uma condição física excelente, e mentalmente também."

E Kane pretende manter esse estado pelo maior tempo possível. O fim da carreira esportiva é inevitável, mas ele sente motivação suficiente para adiar isso por muito tempo. Alguns dos maiores jogadores do cenário o ajudam nisso.

"Eu me pergunto como posso fazer com que isso dure para sempre", disse Kane. "Como sabemos, não será assim, mas quando vejo jogadores como Messi, Ronaldo e Luka Modric jogando até o fim dos 30 ou até mesmo até os 40, isso me dá a motivação para conseguir fazer o mesmo."

Harry Kane: trabalho duro nos bastidores

Sua ética de trabalho exemplar contribui para o sucesso desse objetivo.

"Nos bastidores, eu trabalho muito na minha recuperação, na minha condição física e em garantir que eu esteja pronto para jogar em todas as partidas, e acredito que esse é um aspecto importante para marcar tantos gols", disse Kane, que na temporada passada marcou incríveis 73 gols por Bayern e Inglaterra.

A disponibilidade de um jogador, mesmo quando sua capacidade de desempenho está acima de qualquer dúvida, naturalmente não depende apenas de seu empenho e de sua disciplina, mas eles são um requisito básico.

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Harry Kane joga (quase) sempre

O índice de Kane é excelente nesse aspecto. Pelo Bayern, ele atuou em 94 de 102 jogos da Bundesliga em três anos. Uma suspensão por cartões amarelos e lesões leves provocaram as poucas ausências. Pelo ex-clube Tottenham, foram 110 partidas da liga de 114 possíveis nos três anos anteriores.

Ele "tenta garantir que eu esteja lá para o meu time. Isso então me permite jogar no nível em que jogo e marcar os gols que marco."

Foram 73 gols em 2025/2026, uma marca superada apenas por Messi na temporada 2011/12, com 82 gols. Com isso, Kane é considerado um forte candidato à Bola de Ouro, que será entregue no fim de outubro, em Londres. Na atual temporada, o capitão da seleção inglesa soma dois gols em quatro jogos oficiais, ambos marcados na Copa da Alemanha.