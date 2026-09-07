Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-OSNABRUECKAFP

Traduzido por

“Isso me dá motivação para também conseguir”: como Harry Kane, do Bayern de Munique, quer prolongar sua carreira pelo maior tempo possível

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Bodo/Glimt
Bayern de Munique
Bodo/Glimt

Aos 33 anos, Harry Kane parece estar no auge da sua capacidade. Em uma entrevista, ainda assim, ou justamente por isso, ele abordou o tema da aposentadoria.

"Eu já disse antes que Messi e Ronaldo melhoraram ainda mais quando estavam na casa dos 30 e até mesmo na metade dos 30", disse Kane em entrevista à TNT Sports. "Acho que eu mesmo estou nesse auge, me sinto em uma condição física excelente, e mentalmente também."

E Kane pretende manter esse estado pelo maior tempo possível. O fim da carreira esportiva é inevitável, mas ele sente motivação suficiente para adiar isso por muito tempo. Alguns dos maiores jogadores do cenário o ajudam nisso.

"Eu me pergunto como posso fazer com que isso dure para sempre", disse Kane. "Como sabemos, não será assim, mas quando vejo jogadores como Messi, Ronaldo e Luka Modric jogando até o fim dos 30 ou até mesmo até os 40, isso me dá a motivação para conseguir fazer o mesmo."

Harry Kane: trabalho duro nos bastidores

Sua ética de trabalho exemplar contribui para o sucesso desse objetivo.

"Nos bastidores, eu trabalho muito na minha recuperação, na minha condição física e em garantir que eu esteja pronto para jogar em todas as partidas, e acredito que esse é um aspecto importante para marcar tantos gols", disse Kane, que na temporada passada marcou incríveis 73 gols por Bayern e Inglaterra.

A disponibilidade de um jogador, mesmo quando sua capacidade de desempenho está acima de qualquer dúvida, naturalmente não depende apenas de seu empenho e de sua disciplina, mas eles são um requisito básico.

England Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images

Harry Kane joga (quase) sempre

O índice de Kane é excelente nesse aspecto. Pelo Bayern, ele atuou em 94 de 102 jogos da Bundesliga em três anos. Uma suspensão por cartões amarelos e lesões leves provocaram as poucas ausências. Pelo ex-clube Tottenham, foram 110 partidas da liga de 114 possíveis nos três anos anteriores.

Ele "tenta garantir que eu esteja lá para o meu time. Isso então me permite jogar no nível em que jogo e marcar os gols que marco."

Foram 73 gols em 2025/2026, uma marca superada apenas por Messi na temporada 2011/12, com 82 gols. Com isso, Kane é considerado um forte candidato à Bola de Ouro, que será entregue no fim de outubro, em Londres. Na atual temporada, o capitão da seleção inglesa soma dois gols em quatro jogos oficiais, ambos marcados na Copa da Alemanha.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google