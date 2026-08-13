Niko Kovac e Maximilian Beier conversam com frequência, algo que o jogador da seleção alemã já havia revelado há algum tempo. E, na ocasião, também mencionou que o treinador do Borussia Dortmund o "tornou melhor".

Sob o comando do croata, Beier disputou até aqui 63 partidas. Com nenhum outro técnico o jogador de 23 anos fez mais jogos oficiais na carreira. Foram 16 gols e 14 assistências nesse período - números fortes.

Agora, segundo o Ruhr Nachrichten, houve outra conversa entre Beier e Kovac em um passado mais recente. Com um resultado que também pôde ser visto nas duas atuações de Beier em amistosos nesta pré-temporada de verão, contra o FC Tokyo (1 a 0) e o FC Arsenal (3 a 2): Kovac planeja usar Beier como ala pela esquerda ou pela direita, preenchendo a linha de cinco sem a bola.

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Niko Kovac planeja usar Maximilian Beier como ala no BVB

Beier já exerceu essa função, então exclusivamente pelo lado esquerdo, em quatro das últimas seis partidas da Bundesliga na temporada passada. Nessa posição, apresentou atuações sólidas, sem oscilar muito nem para cima nem para baixo. Somou duas assistências e um gol nesses quatro jogos.

Que a ideia seja seguir assim é, ao mesmo tempo, uma escolha notável e questionável de Kovac. Não dá para dizer que Beier vá gostar muito disso. "Desde que me entendo por gente, sempre joguei na frente, e é ali que eu simplesmente me sinto mais confortável", disse Beier durante a viagem do BVB à Ásia. Mas ele iniciou a declaração com a frase protocolar: "Também gosto muito de jogar como lateral pela esquerda ou pela direita, ainda não tantas vezes, mas também poderia jogar ali."

Se depender de Kovac, ao que tudo indica Beier pode esquecer o condicional: provavelmente vai ter de se acostumar com a ala. Ao treinador de 54 anos agradam a ética de trabalho e a flexibilidade de Beier. "Ele é um jogador importante da nossa equipe. Um atleta que pode ocupar várias posições. Maxi é um jogador que coloca o próprio eu em segundo plano. Ele quer ajudar a equipe e também já provou que pode atuar muito bem tanto na frente quanto pelos lados. Sei que Maxi vai dar tudo de si, não importa onde jogue."

Quais são os pontos fortes de Maximilian Beier?

Esse deve ser o ponto decisivo tanto para o treinador quanto para o "destino" de Beier: sua enorme intensidade nas duas direções do jogo. No entanto, essa virtude pode acabar se tornando um problema para o ex-Hoffenheim caso, por causa disso, ele passe a ser utilizado no futuro fora do lugar em que, pelo seu perfil, realmente deveria jogar: numa posição central do ataque.

"Para mim, só havia um número ali: o dez", disse Beier há muitos meses. Ele se referia a um papel que Kovac distribuiu aos jogadores depois de assumir o cargo. Nele, eles deveriam escrever sua posição favorita. Em uma dupla de ataque ou como segundo atacante pelo centro e pelos meio-espaços atrás do centroavante Serhou Guirassy: é assim que Beier se vê.

Ao mandá-lo para o flanco, Kovac faz com que os movimentos de Beier comecem de uma posição-base muito recuada. Com isso, tira dele suas forças habituais, já que ali ele fica muito longe do gol adversário. Seu arranque dinâmico em profundidade, o ataque aos espaços dentro da área e sua capacidade de finalização não podem, assim, aparecer da melhor forma.

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Por que Maximilian Beier não é um ala

Essas qualidades ficam evidentes rapidamente, mas outra grande força de Beier é mais discreta: sua elevada compreensão do jogo. Beier faz muitos movimentos inteligentes, e especialmente seu comportamento na pressão é excelente. Ele tem ótima noção de espaço, bom posicionamento e atua sempre de forma muito útil para a equipe.

Já em relação ao perfil exigido de um ala, Beier pouco se aproxima. Recuando, ele já mostrou deficiências táticas e defensivas, o que não surpreende quando se considera que foi formado como atacante. Características específicas da posição, como boa cobertura defensiva, posicionamento na linha e alta qualidade nos cruzamentos a partir de zonas mais recuadas, não fazem parte do repertório de Beier.

O fato de Beier não ser nem um jogador capaz de dar amplitude ao jogo nem um driblador de um contra um já podia ser visto apenas por suas próprias ações como ala. Isso porque ele sempre tenta puxar para dentro e encontrar um caminho para o centro. É lá que ele quer e deve estar, porque esse é, de certo modo, o seu habitat natural. Ele sabe que no centro tem maiores chances de produzir ações bem-sucedidas.

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A forma como Niko Kovac usa Maximilian Beier lembra Thomas Müller

Assim como Thomas Müller foi um dia no Bayern de Munique, Beier é um intérprete de espaços. Ele lê as situações rapidamente, percebe quando um passe no espaço entrelinhas seria possível ou quando o jogo poderia ser acelerado. Com esses movimentos e deslocamentos, ele se oferece para o passe ou prende marcadores para abrir espaço para os companheiros. Tudo isso perde variedade quando Kovac utiliza Beier como ala invertido.

Müller, aliás, entrou em campo 60 vezes sob seu comando em Munique. Em 19 dessas partidas, ele escalou o ídolo do Bayern como ponta-direita no 4-3-3. A posição de segundo atacante ou de camisa 10 livre, que Müller interpretou de forma tão brilhante antes e depois disso, havia sido abolida por Kovac. Pelo lado do campo, os pontos fortes de Müller acabaram se dissipando, porque lhe faltavam velocidade e capacidade no drible. Por isso, o jogador passou a frequentar cada vez mais o banco sob o comando de Kovac no recordista alemão, o que levou à lendária frase do "quebra-galho" e ao evidente rompimento entre treinador e jogador.

À parte o componente interpessoal, a situação de Beier não é tão diferente assim. Kovac sacrifica os instintos individuais do jogador em nome da própria fidelidade ao sistema e, com isso, satisfaz sua necessidade defensiva. Recompensa sua entrega ao coletivo com tarefas especiais fora de posição. O fato de Beier aceitar isso sem reclamar fala bem de seu caráter. Taticamente, porém, o expediente de Kovac continua sendo um caminho equivocado.