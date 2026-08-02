



Em uma entrevista detalhada ao kicker, o treinador revelou as consequências em parte dramáticas do escândalo, que no fim da temporada passada custou ao clube o acesso e pelo qual o técnico assumiu a responsabilidade.

À pergunta explícita do kicker sobre se havia recebido ameaças de morte, Eckert respondeu sem rodeios: "Sim, isso já não podia mais acontecer sem a polícia. Não quero entrar em detalhes, apenas isto: recomendaram-me que eu não dirigisse mais, mas que fosse no banco de trás do carro. Isso foi muito difícil."

Eckert, de 33 anos, que quase transformou o Southampton de candidato ao rebaixamento em promovido à Premier League e pôde manter o cargo apesar do escândalo do Spygate, continuou: "Foi uma situação para a qual nenhum curso de treinador prepara. Nenhuma formação te explica como reagir quando, por motivos de segurança, você de repente deve se sentar no banco de trás. Foi, como eu disse, muito difícil."

Já do mundo do futebol, ele teria recebido amplo apoio. "Depois da decisão da EFL (de desqualificar o Southampton dos playoffs, nota da redação), recebi muitas mensagens, também de treinadores da Inglaterra e da Bundesliga. Também de colegas conhecidos com quem eu antes nunca tinha tido contato pessoal", revelou na conversa com o kicker. Isso lhe fez bem nessa situação extrema.

Do que se trata o escândalo do Spygate envolvendo Eckert e o FC Southampton?

O FC Southampton foi excluído em maio, pouco antes da decisiva final pelo acesso contra o Hull City, dos playoffs da EFL (English Football League).

Um funcionário da equipe de análise dos "Saints" foi pego filmando secretamente, escondido atrás de uma árvore, o treino do adversário Middlesbrough. Como isso é proibido de acordo com o regulamento da English Football League (EFL) 72 horas antes de uma partida — e, no total, puderam ser comprovados três casos desse tipo envolvendo o Southampton —, a EFL agiu com dureza. Além da desqualificação, o Southampton foi punido com a perda de quatro pontos para a próxima temporada da segunda divisão, 2026/27.

Eckert, que continua no cargo no Southampton apesar do escândalo, também ainda precisa aguardar as consequências de uma acusação da Federação Inglesa de Futebol (FA) por causa das acusações de espionagem, na qual uma suspensão pessoal está em pauta. Em junho, ele já havia se desculpado publicamente com funcionários, jogadores e torcedores pelos incidentes.





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Por que Tonda Eckert mandou filmar o treino do adversário?

Eckert explicou ao kicker por que seus funcionários chegaram a filmar o treino do adversário com desconhecimento sobre o regulamento da EFL: "Eu não sabia, não. Mas autorizei, por isso a responsabilidade total recai sobre mim. Especialmente na Inglaterra, muitas tarefas estão concentradas na função de manager. A decisão foi errada e teve consequências enormes para jogadores, torcedores e o clube", disse Eckert.

Ele afirmou que, no verão, "inicialmente foi para a Inglaterra como treinador do sub-21 e só assumiu o time principal em novembro. Naquele momento, eu tinha outra compreensão sobre observação do adversário em terreno de acesso público", disse. Embora os treinadores dos clubes da segunda divisão na Inglaterra recebam treinamento todo verão, "para o sub-21 ou, depois, para mim como treinador interino, esse treinamento não existiu, mas as regras estavam acessíveis. Era meu dever conhecê-las. Recuperei isso no verão"; afirmou Eckert.