O motivo? De acordo com os estatutos da federação chilena de futebol, a ANFP, é proibido usar um apelido nas costas da camisa. Por isso, Vozinha passará a atuar no maior campeão chileno com seu nome de registro.

Ele é Josimar Evora Dias. No Colo-Colo, o goleiro terá de decidir se levará "Evora Dias", apenas "Evora" ou apenas "Dias" nas costas da camisa.

Para o principal clube chileno, isso é muito irritante nesse sentido, já que se esperava de Vozinha, além do reforço esportivo, também uma jogada de marketing. Afinal, o jogador de 40 anos havia se tornado mundialmente famoso da noite para o dia com sua atuação brilhante pela zebra Cabo Verde no 0 a 0 na estreia da Copa do Mundo contra a Espanha, que depois seria campeã mundial. Com isso, seu número de seguidores no Instagram disparou rapidamente depois de antes estar em pouco menos de 50 mil; atualmente, Vozinha é seguido por quase 30 milhões de pessoas na plataforma de mídia social.

Quase 30 milhões de pessoas seguem Vozinha no Instagram

Todos potenciais compradores de uma camisa do Colo-Colo com o nome Vozinha nas costas. O fato de o goleiro ter de atuar com seu nome de registro certamente não deve ajudar em nada as vendas da camisa.

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Depois de sua atuação de gala contra a Espanha, Vozinha também mostrou boas atuações no restante do torneio e conseguiu chegar de forma sensacional ao mata-mata com o estreante em Copas Cabo Verde. Nos dezesseis avos de final, Vozinha e companhia então incomodaram a amplamente favorita Argentina e até sonharam com a grande sensação, mas só após a prorrogação Cabo Verde acabou derrotado por Lionel Messi e companhia por 3 a 2.

Vozinha jogará no futuro ao lado de ex-estrela do Bayern no Colo-Colo

Vozinha havia jogado por dois anos mais recentemente pelo time da segunda divisão portuguesa GD Chaves, e seu contrato lá terminou neste verão. Depois das fortes atuações na Copa do Mundo, vários clubes manifestaram interesse no goleiro, e Betis Sevilla e clubes da Arábia Saudita também teriam tentado atraí-lo. Recentemente, porém, Vozinha decidiu pelo Colo-Colo, no maior campeão de Santiago do Chile ele assinou contrato até o fim do ano. Por opção, o vínculo pode ser renovado por mais um ano.

No Colo-Colo, aliás, Vozinha jogará futuramente ao lado do ex-Bayern e Juventus Arturo Vidal. O meio-campista de 39 anos havia retornado ao seu clube de origem no início de 2024, de onde um dia partiu para o mundo do futebol.