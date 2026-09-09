"Naturalmente, nós também analisamos Bradley no Bayern", confirmou o diretor esportivo do recordista alemão em entrevista à Sport Bild.

Ainda assim, no fim das contas, o pacote financeiro total acabou sendo alto demais para que os bávaros seguissem adiante com uma transferência do jogador ofensivo francês. "Quando se ouvem cifras assim, isso acabou sendo demais para nós", disse Eberl.

Barcola havia se transferido na última janela por uma taxa de cerca de 125 milhões de euros do Paris Saint-Germain para o FC Liverpool. Nos Reds, o jogador de 24 anos deve assumir o lugar de Mohamed Salah, que havia deixado o LFC após nove anos.

Tanto nesta quanto já no verão passado, Barcola foi repetidamente ligado a uma transferência para o FC Bayern. O contato entre Eberl e o francês já existia havia um pouco mais de tempo: certa vez, o atual diretor esportivo do FCB quis levá-lo ao RB Leipzig, para a Bundesliga.

"Sinceramente, conheço Bradley desde a minha época em Leipzig. Eu queria levá-lo para o RB. Nós nos sentamos juntos naquela época e discutimos isso. Com isso, eu tive uma relação mais próxima com Bradley. Então, sempre houve interesse", revelou Eberl.

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Quem foi para o Bayern de Munique em vez de Bradley Barcola?

O recordista alemão acabou tendo Barcola em seu radar antes da última temporada como candidato a substituir Leroy Sane e Kingsley Coman, que haviam saído, mas no fim optou por Luis Diaz, que se transferiu de Liverpool para a Säbener Straße por 70 milhões de euros.

Uma decisão que se mostraria absolutamente acertada para o Bayern. Em sua primeira temporada com a camisa do FCB, Diaz passou de imediato a figurar entre os jogadores indispensáveis da equipe do técnico Vincent Kompany: em 55 partidas somando todas as competições, ele contribuiu com 27 gols e 23 assistências.

"Com Luis Diaz, tomamos uma decisão que também foi cara, mas em outra dimensão em relação a Bradley. Além disso, Diaz é um jogador pelo qual as pessoas vão ao estádio. Estamos extremamente felizes com ele", completou Eberl.