O fim do empréstimo do atacante Nicolas Jackson forçou os responsáveis na Säbener Straße a agir. Como Eberl revelou à margem da vitória por 4 a 1 sobre o VfL Osnabrück na Copa da Alemanha, os problemas de saúde de Jamal Musiala não estavam, de forma alguma, em primeiro plano. "Perdemos Nicolas Jackson, o empréstimo chegou ao fim. Então estava claro para nós que queríamos contratar alguém para o setor ofensivo, independentemente de Jamal. Esse sempre foi o plano", disse Eberl.

Na busca por um reforço, Gordon entrou inicialmente no radar do Bayern. "Primeiro tentamos Anthony Gordon. Em determinado momento, ficou caro demais para nós", revelou o dirigente de 52 anos. Na sequência, o inglês optou por uma transferência de 80 milhões de euros do Newcastle United para o FC Barcelona, o que levou o campeão recordista a mudar de rumo.

Em vez disso, os olhares se voltaram para Ismael Saibari, que fez contra o Osnabrück sua estreia como titular. O jogador da seleção marroquina impressionou o Bayern principalmente por sua versatilidade de uso.

Eberl explicou assim, em retrospecto, o raciocínio interno: "Depois, tínhamos em Ismael um candidato de ponta, sobre o qual dissemos que ele é um pouco diferente de Gordon. Não apenas para os lados do campo, mas ele pode jogar em quatro posições no ataque. Então tivemos a sensação de que isso poderia se encaixar muito bem."

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Renovação de contrato com Harry Kane: o que diz Max Eberl

Um fator essencial na negociação também foi o prazo. A contratação do marroquino pôde ser fechada antes mesmo de suas atuações na Copa do Mundo, algo que Eberl fez questão de destacar: "Estamos muito, muito felizes por já estar tudo resolvido antes do jogo contra o Brasil." Na citada partida da fase de grupos do Mundial contra a Seleção, Saibari tratou de mostrar seu valor e marcou um gol.

Além da questão envolvendo Saibari, o diretor esportivo falou sobre a pretendida renovação de contrato com Harry Kane. Embora a tinta no novo vínculo do atacante inglês ainda não tenha secado, ele se mostrou confiante.

"Assim como os jogos ainda precisam ser disputados, as conversas primeiro precisam acontecer", disse Eberl. As posições de negociação de ambas as partes estariam próximas: "Os dois querem, e então vai funcionar. Estou confiante."