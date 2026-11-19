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Fernando Torres falou sobre o enorme impacto pessoal de sua conturbada saída do Liverpool para o Chelsea em 2011 e admitiu que ver o sofrimento da torcida de Anfield “estava me matando”. O atacante espanhol, antes adorado em Merseyside, viu sua reputação desmoronar da noite para o dia ao concluir uma transferência recorde no futebol britânico, de £50 milhões, para um rival direto na Premier League.

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O declínio interno em Anfield

Torres chegou ao Liverpool em 2007 como a contratação mais cara da história do clube e logo se firmou como um dos atacantes mais letais do futebol mundial. Sua parceria com Steven Gerrard se tornou lendária, mas o sonho começou a desmoronar à medida que a situação do clube sob a propriedade de Tom Hicks e George Gillett se deteriorava.

Ao relembrar o declínio, Torres explicou no podcast do ex-atacante do Liverpool John Aldridge: “Eles começaram a vender nossos melhores jogadores. Xabi foi para o Real Madrid (em 2009) e Javier Mascherano para o Barcelona (em 2010). Rafa também tinha saído. Era como se a gente perguntasse: ‘O que está acontecendo aqui?’. Tínhamos chegado perto na Premier League e na Champions League. Faltava apenas um passo, e só precisávamos acrescentar alguns jogadores ao elenco. Em vez disso, os que chegavam não eram da melhor qualidade.”

Ele acrescentou: “No verão anterior, eu tinha conversado com (o diretor-geral) Christian Purslow. Queria ser transparente. Expliquei que tinha vindo para o Liverpool para conquistar títulos. Ele disse que estavam no processo de venda do clube e que não podiam vender mais jogadores.”

Uma promessa não cumprida e a ida para o Chelsea

Quando o Fenway Sports Group finalmente concluiu a compra do clube, Torres buscou esclarecimentos sobre os rumos da equipe. No entanto, o que ouviu dos novos dirigentes apontava para uma reconstrução de longo prazo que não coincidia com os anos de auge de sua carreira. Prestes a completar 27 anos, ele sentia que não podia esperar uma década para o clube voltar a ser competitivo.

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Torres detalhou aquelas conversas finais: “Depois, após a compra do clube, conversei com (o principal proprietário do FSG) John Henry. Seria uma nova forma de contratar e desenvolver jovens jogadores, de construir algo que levaria 10 anos. Prestes a completar 27 anos, eu não tinha esse tempo.”

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“Também conversei com (o diretor esportivo) Damien Comolli. Tive a impressão de que ele não se importava muito se eu fosse embora. Ele disse: ‘Se encontrarmos um substituto, você pode sair’. Ele não disse: ‘Vamos criar um novo projeto, você precisa ficar, vamos trazer este e aquele jogador’. Não me arrependo da decisão (de deixar o Liverpool), porque fiz o que achei certo para mim naquele momento”, explicou Torres.

O peso da sensação de traição

A reação à transferência foi imediata e dura, com torcedores queimando camisas e chamando o espanhol de traidor. Torres admite que subestimou a profundidade do vínculo que havia criado com a torcida de Anfield, ao supor, equivocadamente, que era apenas mais um jogador do elenco. Embora mais tarde tenha conquistado títulos em Londres, incluindo a Champions League e a Copa da Inglaterra, o peso emocional da relação abalada com o Liverpool o acompanhou por anos.

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Ao falar sobre o arrependimento pelas consequências da saída, Torres disse: “Eu não percebia como seria difícil para as pessoas. Quando saí, vi o sofrimento delas, e isso estava me matando. Não era minha intenção. Para mim, a rivalidade era com o Manchester United. Era assim que eu via as coisas quando estava no Liverpool. Eu nunca teria ido para o United. É como Real Madrid e Atlético de Madrid.”

Torres concluiu: “Eu não percebia o quanto era importante para a torcida do Liverpool. Achava que era apenas mais um jogador. Mas me arrependo de não ter tido tempo para explicar as coisas e conversar direito com os novos proprietários, para que nos conhecêssemos melhor. Também me arrependo de ter magoado a torcida do Liverpool. Receber o perdão das pessoas significa muito. É como tirar 300 quilos dos meus ombros.”