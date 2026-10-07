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Kompany OliseGetty Images
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"Isso está nele mesmo!" Por que Vincent Kompany não transformou Michael Olise em um jogador de classe mundial no Bayern de Munique

Bundesliga
Bayern de Munique
M. Olise
V. Kompany

Vincent Kompany não quer superestimar a própria participação no desenvolvimento meteórico do francês Michael Olise até se tornar um jogador de classe mundial.

"Acho que um jogador com um talento como Michael Olise sempre consegue isso, ele sempre seria um dos melhores jogadores", disse o técnico do Bayern de Munique em entrevista à RTL/Sky Sport.

Kompany rasgou elogios ao seu astro ofensivo, que também encanta Zinedine Zidane na seleção francesa. "A forma como ele sempre enxerga algo que os outros talvez não vejam - e isso também nos treinos. Isso faz com que o garoto já tenha se tornado um jogador especial no futebol mundial", disse Kompany.

A tarefa da comissão técnica do Bayern de Munique seria orientar, motivar e mostrar "os próximos passos" a jogadores como Olise (24) nos treinamentos. "Esse é o papel que desempenhamos", disse Kompany, mas "transformar um jogador no melhor do mundo, isso é impossível, isso já está dentro dele."

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