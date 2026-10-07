"Acho que um jogador com um talento como Michael Olise sempre consegue isso, ele sempre seria um dos melhores jogadores", disse o técnico do Bayern de Munique em entrevista à RTL/Sky Sport.

Kompany rasgou elogios ao seu astro ofensivo, que também encanta Zinedine Zidane na seleção francesa. "A forma como ele sempre enxerga algo que os outros talvez não vejam - e isso também nos treinos. Isso faz com que o garoto já tenha se tornado um jogador especial no futebol mundial", disse Kompany.

A tarefa da comissão técnica do Bayern de Munique seria orientar, motivar e mostrar "os próximos passos" a jogadores como Olise (24) nos treinamentos. "Esse é o papel que desempenhamos", disse Kompany, mas "transformar um jogador no melhor do mundo, isso é impossível, isso já está dentro dele."