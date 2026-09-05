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FC Bayern MünchenGetty Images
Marko Brkic

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"Isso em algum momento fica chato": chefe do Schalke quer revolucionar a Bundesliga por causa da dominância do Bayern de Munique

Bundesliga
Bayern de Munique
Schalke

A longa dominância do Bayern de Munique na Bundesliga incomoda muitos concorrentes há bastante tempo.

Axel Hefer, membro do conselho fiscal do promovido FC Schalke 04, coloca em pauta uma proposta para tornar a Bundesliga, na visão dele, mais emocionante e equilibrada.

"Meu filho, em 13 anos de vida, só viu um campeão diferente uma vez - isso em algum momento fica entediante", disse Hefer em entrevista ao Bild. "Acredito que até o Bayern deveria ter um grande interesse em pensar sobre o formato da competição. Para que jogue a Liga dos Campeões todos os anos e, por outro lado, também haja um pouco mais de emoção na liga."

Chefe do Schalke, Hefer quer outro formato de competição na Bundesliga

A dominância extrema do recordista de títulos prejudica o "produto futebol". Por isso, seria preciso pensar em mudar o atual formato da liga e voltar a levar mais emoção para a competição, opinou Hefer.

O presidente do Bayern, Herbert Hainer, que também participou da conversa, discorda disso de forma enfática. Caso Hefer esteja falando de um sistema de playoffs, ele não é a favor: "Quem estiver na liderança após 34 rodadas deve ser o campeão alemão." Como exemplo, Hainer citou a última edição da Bundesliga de basquete, na qual o Bayern, como melhor equipe da fase regular, perdeu o título para o Alba Berlin nos playoffs.

Ao mesmo tempo, Hainer alertou para o risco de retratar a Bundesliga de forma pior do que ela é. "Há dois anos, o Leverkusen celebrou o título, e também sempre há disputa apertada na briga pelas vagas internacionais ou contra o rebaixamento."

Herbert HainerGetty Images

Domínio do Bayern: Hainer e Hefer concordam em um ponto

Hefer rebate e deixa claro que, para ele, outro critério é decisivo. "Ao ouvi-lo, senhor Hainer, acredito que temos uma visão fundamentalmente diferente nesse ponto. Assumimos o compromisso de empolgar as pessoas - esse é o nosso credo máximo." A empolgação surge quando se conquista algo que, na verdade, ainda não estava garantido.

No fim, Hainer concordou com Hefer em um ponto: "O senhor tem razão, há uma contradição nisso: eu quero ser campeão todos os anos!"

No sábado, FC Schalke 04 e Bayern de Munique se enfrentam pela Bundesliga (início às 18h30).

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