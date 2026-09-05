Axel Hefer, membro do conselho fiscal do promovido FC Schalke 04, coloca em pauta uma proposta para tornar a Bundesliga, na visão dele, mais emocionante e equilibrada.

"Meu filho, em 13 anos de vida, só viu um campeão diferente uma vez - isso em algum momento fica entediante", disse Hefer em entrevista ao Bild. "Acredito que até o Bayern deveria ter um grande interesse em pensar sobre o formato da competição. Para que jogue a Liga dos Campeões todos os anos e, por outro lado, também haja um pouco mais de emoção na liga."

Chefe do Schalke, Hefer quer outro formato de competição na Bundesliga

A dominância extrema do recordista de títulos prejudica o "produto futebol". Por isso, seria preciso pensar em mudar o atual formato da liga e voltar a levar mais emoção para a competição, opinou Hefer.

O presidente do Bayern, Herbert Hainer, que também participou da conversa, discorda disso de forma enfática. Caso Hefer esteja falando de um sistema de playoffs, ele não é a favor: "Quem estiver na liderança após 34 rodadas deve ser o campeão alemão." Como exemplo, Hainer citou a última edição da Bundesliga de basquete, na qual o Bayern, como melhor equipe da fase regular, perdeu o título para o Alba Berlin nos playoffs.

Ao mesmo tempo, Hainer alertou para o risco de retratar a Bundesliga de forma pior do que ela é. "Há dois anos, o Leverkusen celebrou o título, e também sempre há disputa apertada na briga pelas vagas internacionais ou contra o rebaixamento."

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Domínio do Bayern: Hainer e Hefer concordam em um ponto

Hefer rebate e deixa claro que, para ele, outro critério é decisivo. "Ao ouvi-lo, senhor Hainer, acredito que temos uma visão fundamentalmente diferente nesse ponto. Assumimos o compromisso de empolgar as pessoas - esse é o nosso credo máximo." A empolgação surge quando se conquista algo que, na verdade, ainda não estava garantido.

No fim, Hainer concordou com Hefer em um ponto: "O senhor tem razão, há uma contradição nisso: eu quero ser campeão todos os anos!"

No sábado, FC Schalke 04 e Bayern de Munique se enfrentam pela Bundesliga (início às 18h30).