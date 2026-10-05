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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Traduzido por

"Isso é uma piada?": ex-treinador da Premier League pede rebaixamento compulsório para o Manchester City e cita Erling Haaland como exemplo

Premier League
E. Haaland
J. Marsch
Manchester City

O ex-treinador da Premier League Jesse Marsch se manifestou claramente a favor de uma punição severa ao Manchester City no âmbito do escândalo financeiro em torno do clube.

"Acho que o City deveria ser punido severamente. Eles deveriam ter que ser rebaixados", disse Marsch, técnico da seleção do Canadá desde 2024, ao Guardian.

O americano, que trabalhou na Premier League pelo Leeds United entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, enfatizou, a respeito das graves acusações com as quais o City se vê confrontado: "Todo mundo sabia disso."

No fim de setembro, a Premier League havia comunicado oficialmente que o City foi considerado culpado em numerosos pontos de acusação por violações das regras financeiras em vigor. Uma reportagem de The Athletic havia falado anteriormente em culpa do City em 114 dos 115 pontos de acusação.

Do que o Manchester City é acusado?

O principal clube inglês teria ocultado sua real situação financeira ao longo de anos. Entre outras coisas, receitas teriam sido declaradas como mais altas e despesas como mais baixas do que realmente eram. Marsch relembrou, nesse contexto, o verão de 2022.

Jesse MarschGetty Images

"Naquela época, nós (Leeds, nota da redação) e o Manchester City éramos os dois únicos times que diziam ter obtido lucro. No nosso caso, isso era verdade, porque vendemos Raphinha (por 58 milhões de euros ao Barcelona, nota da redação) e Kalvin Phillips (por 49 milhões de euros ao City, nota da redação)", afirmou Marsch, que prosseguiu: "Mas, quando o City disse isso, pensei: 'Vocês estão querendo me sacanear? Isso é uma piada?' Quando disseram que tinham comprado Erling Haaland por 60 milhões de euros, pensei: 'Sim, claro, com certeza.' Então eu sabia que havia inconsistências ali, mas o que se pode fazer? Você simplesmente dá de ombros e diz para si mesmo: 'O futebol é assim mesmo'."

Que punições o Manchester City pode sofrer?

Quão drástica será a punição do City pelas violações ainda está totalmente em aberto. Multas altas ou uma proibição de transferências ameaçam o clube e, no pior cenário, o dez vezes campeão inglês pode ser punido com rebaixamento compulsório, como pede Marsch.

No fim da semana passada, o City informou ter apresentado um "recurso abrangente" contra a sentença. "O clube sustenta firmemente que o parecer contém erros materiais claros em relação ao direito, aos princípios e aos fatos por vários motivos e, portanto, é inseguro", dizia um comunicado publicado pelos Skyblues.

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