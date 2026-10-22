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O ex-jogador da seleção inglesa Joe Cole fez duras críticas a Bruno Fernandes por questionar publicamente as táticas de Michael Carrick após a pesada derrota do Manchester United. Conhecido por suas opiniões contundentes, o comentarista criticou o capitão do clube por enfraquecer a autoridade do treinador ao vivo na televisão, depois que Fernandes atribuiu à comissão técnica a responsabilidade pela atuação passiva da equipe.

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Comentarista critica duramente capitão do clube por declarações públicas

Cole ficou perplexo depois que Fernandes questionou publicamente o plano de jogo de Carrick após a dura derrota de quarta-feira no norte da Itália. O time de Cesc Fabregas, que disputa a Serie A, teve 55% da posse de bola e desmontou sem dificuldade os visitantes da Premier League. A polêmica surge uma semana depois de o zagueiro Lisandro Martinez criticar os responsáveis pelas contratações em Old Trafford após uma derrota por 2 a 0 na casa do Atlético de Madrid.

Declarações na TV provocam reação contundente

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O United não conseguiu atrapalhar o ritmo do Como, o que colocou Carrick sob forte pressão. Mas a avaliação de seu capitão na TV recebeu críticas ainda mais duras no estúdio. Em entrevista à TNT Sports depois da partida, o ex-meio-campista da Inglaterra Cole condenou as declarações: “[Ele está] claramente questionando a tática. Não importa se ele tem razão para fazer isso. É um sacrilégio.

“Joguei com técnicos de cujas táticas eu discordava. Você pode dizer isso a um amigo ou à sua esposa, mas não pode se apresentar como capitão do clube e questionar o treinador publicamente. Ele nem sequer faz isso de forma direta. Se vai falar publicamente, seja corajoso e diga o que pensa sem rodeios.

“Ele meio que diz: ‘Poderíamos ter feito isso, mas a decisão cabe ao treinador’. Provavelmente acha que foi esperto, [como se dissesse]: ‘Bom, eu não disse exatamente isso, chefe’. Você disse o que disse: achou que a tática estava errada. Pode pensar assim, não há problema. Amanhã, pode ir à sala do treinador e dizer: ‘Acho que você errou, chefe’. Tenham uma conversa de homem para homem.”

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Ao comparar a atual falta de disciplina em Old Trafford com a era de ouro do clube, Cole prosseguiu: “Apresentar-se diante de todo o país como capitão do clube e questionar o treinador é simplesmente inaceitável. Bruno errou feio nessa. Se você é capitão do Manchester United, não pode questionar a tática publicamente. Isso não teria acontecido sob o comando de Sir Alex Ferguson.”

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Meio-campista culpa orientações conservadoras da comissão técnica

A polêmica começou depois que o United permitiu que os anfitriões italianos ditassem o jogo durante toda uma partida de amplo domínio, levando o capitão visitante a culpar as orientações conservadoras da comissão técnica.

Em entrevista à TNT Sports após o apito final, Fernandes disse: “A decisão de não pressionar individualmente é da comissão técnica. Mas, às vezes, quando você dá muita posse de bola a equipes assim, elas ganham confiança. Elas colocam muitos jogadores atrás da bola, fazem você correr muito e deixam os jogadores frustrados.”

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Questionado se a abordagem tática havia sido equivocada, ele continuou: “Cabe ao treinador e à comissão técnica avaliar isso, não a mim. Eu só disse que acho que, às vezes, precisamos ser mais corajosos sob pressão, correr o risco de pressionar mais à frente e deixá-los desconfortáveis.”

Suas declarações vieram depois que Martinez cobrou “mais do nosso diretor técnico” em relação às transferências de verão em Madrid. Posteriormente, o zagueiro argentino divulgou uma nota: “A frustração pela derrota me levou a expressar o que sentia em um momento e lugar que talvez não fossem os adequados, e por isso quero pedir desculpas.”

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Insatisfação no vestiário aprofunda crise

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Carrick precisa restabelecer urgentemente sua autoridade em um vestiário dividido, depois que derrotas consecutivas em competições europeias expuseram tanto a fragilidade tática quanto a crescente insatisfação dos jogadores. Com figuras importantes questionando publicamente a diretoria e a comissão técnica no espaço de uma semana, o pressionado treinador terá uma sequência decisiva de jogos em competições nacionais para salvar seu emprego. A forma como Carrick lidará com seu capitão antes do compromisso do fim de semana pela Premier League pode definir sua passagem pelo clube.