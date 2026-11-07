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Thomas Tuchel manteve a decisão de deixar Cole Palmer fora de sua última convocação para a seleção da Inglaterra e admitiu que nem sequer sentiu necessidade de entrar em contato com o meia do Chelsea antes do anúncio. Apesar de Palmer ter recuperado a condição física e a boa forma em Stamford Bridge, o treinador alemão apontou a falta de disponibilidade regular como o principal motivo para a ausência de grande repercussão.

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Astro do Chelsea fica fora da última convocação da Inglaterra

A Inglaterra se prepara para jogos decisivos contra Croácia e Espanha neste mês, mas Palmer é uma ausência de destaque na lista de 25 convocados. Apesar de ter sido considerado 100% apto após uma boa sequência pelo Chelsea na temporada 2026-27, o meio-campista acabou deixado de fora.

Enquanto Palmer não foi convocado, Tuchel surpreendeu ao chamar Jobe Bellingham e Josh King. Morgan Gibbs-White também garantiu uma vaga, o que evidencia a forte concorrência pelas posições ofensivas na seleção.

A decisão causou surpresa, sobretudo porque Tuchel confirmou ter conversado com Dan Burn, Dean Henderson e Jordan Henderson sobre as ausências deles. Assim como Palmer, os três ficaram fora da convocação anterior por lesão, mas o destaque do Chelsea não recebeu nenhum telefonema.

“Isso é um fato”

Em entrevista à talkSPORT, Tuchel explicou de forma direta por que não procurou Palmer antes de divulgar a lista. O técnico alemão indicou que só entra em contato com jogadores que participaram recentemente das atividades da seleção.

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“Não, [não conversei com Palmer]. Quando jogadores ficam de fora, converso com aqueles que estavam na última convocação e explico por que não estão nesta”, afirmou Tuchel. “Cole não estava na última convocação, e conversamos naquela ocasião. Como ele não estava na última convocação, não houve nenhuma mudança.”

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O técnico então falou sem rodeios sobre as ausências do jogador de 24 anos nos compromissos da seleção. Deixou claro que, no momento, dá preferência a quem se destacou nos períodos recentes com a equipe nacional.

Tuchel acrescentou: “Ele fica de fora da Inglaterra em muitas ocasiões. Isso é um fato. Não é culpa dele, mas também não é culpa minha nem nossa. E ele não só perdeu a última convocação como perdeu um período excelente da equipe. Então, ficou de fora, e a consequência é que mantemos o grupo que foi excelente. Essa é a situação.”

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Uma trajetória irregular na seleção

A trajetória de Palmer na Inglaterra perdeu força de maneira acentuada. Ele disputou apenas três partidas nos últimos dois anos. Sua atuação mais recente foi na derrota por 1 a 0 para o Japão, em março, antes de ficar completamente fora da convocação de Tuchel para a Copa do Mundo.

Voltar à seleção parece uma tarefa enorme. O técnico apontou as atuações excepcionais de Jude Bellingham, astro do Real Madrid, como um grande obstáculo para o atacante do Chelsea.

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“É muito difícil se o grupo continuar jogando dessa forma”, admitiu Tuchel. “E, na posição dele, está, é claro, Jude Bellingham neste momento. Jude está longe de abrir mão da vaga e vive uma fase de nível mundial, assim como Harry Kane. Por isso, será muito, muito difícil.”

O caminho de volta à seleção

Palmer agora precisa aproveitar a pausa para os jogos de seleções para se concentrar em suas obrigações pelo clube em Stamford Bridge, sabendo que só atuações impecáveis pelo Chelsea e uma condição física consistente farão o técnico mudar de ideia. Com talentos como Eberechi Eze, Gibbs-White e os irmãos Bellingham em alta, a disputa pela posição de camisa 10 está mais acirrada do que nunca.

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O técnico da seleção deixou claro o caminho para o astro do Chelsea voltar a ser convocado e ressaltou que a oportunidade não desapareceu para sempre.

Tuchel concluiu: “Mas a porta está sempre aberta. Ele precisa atuar bem de forma consistente, precisa estar disponível e, então, terá todas as chances de voltar. Enquanto isso, outros jogadores estão jogando bem quando são convocados e deixando sua marca. É isso que conta.”