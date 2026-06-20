Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

“Isso é repugnante”... Crítica violenta contra Doku por ter abandonado o elenco da Bélgica na Copa do Mundo

J. Doku
Bélgica x República Islâmica do Irã
Bélgica
República Islâmica do Irã
Copa do Mundo
Bélgica
Irã
EUA

O astro do Manchester City no olho do furacão

O jogador da seleção belga Jérémy Doku, ponta do Manchester City, gerou grande polêmica durante a Copa do Mundo de 2026, após anunciar seu desejo de se afastar temporariamente do elenco da seleção de seu país para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho — uma decisão que foi alvo de críticas contundentes por parte de alguns jornalistas na França.

Duko participou do empate da Bélgica com o Egito por 1 a 1 na estreia da seleção na Copa do Mundo, mas pode ficar de fora de algumas partidas do torneio para estar ao lado de sua companheira durante o parto.

Durante um debate televisivo no canal “L’Équipe”, a jornalista francesa France Pierron criticou a decisão do jogador belga, dizendo: “Você não pode perder a Copa do Mundo... e agora vai faltar a uma partida para cortar o cordão umbilical?”.

E acrescentou: “Você tem a chance de participar da Copa do Mundo, e há centenas de jogadores que gostariam de estar no seu lugar, mas você vai abrir mão de tudo isso para estar presente no nascimento do seu filho, o que considero repugnante, com todo o respeito, porque o pai não tem um papel real ali, mas apenas um papel secundário”.

Leia também:

Para se livrar da pior invenção... Por que a FIFA precisa ampliar a Copa do Mundo para 64 seleções?

Copa do Mundo
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
República Islâmica do Irã crest
República Islâmica do Irã
IRA

No entanto, essas declarações foram contestadas por alguns participantes do programa. O ex-boxeador francês Ibrahim Aslum respondeu: “Como você pode dizer que somos inúteis? E quem dá apoio psicológico à mãe?”.

Pierron continuou defendendo sua posição, dizendo: “A parteira ou a médica não são capazes de realizar essa tarefa? Por outro lado, você passará dez horas viajando, se desgastará física e psicologicamente, e isso pode afetar sua participação na Copa do Mundo”.

No entanto, Aslom manteve sua opinião, afirmando: “O bebê é toda a sua vida. Você pode ganhar ou perder a Copa do Mundo, mas o torneio acaba, enquanto a família permanece”.

Esta não foi a primeira vez que o canal ou alguns de seus funcionários geraram polêmica por causa de situações semelhantes, já que ele foi obrigado a se desculpar em 2019 após comentários sarcásticos dirigidos ao brasileiro Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain, quando ele faltou a uma partida devido ao nascimento de seu filho.

Por sua vez, Doku esclareceu sua posição antes do início do campeonato, afirmando que a prioridade para ele será estar presente no nascimento de seu primeiro filho, se as circunstâncias permitirem.

O jogador belga disse: “Depende da data do parto, mas é meu primeiro filho e, com certeza, quero estar presente”.

E acrescentou: “Se me perguntassem o que eu quero, ninguém gostaria de perder o momento do nascimento do primeiro filho. Mas também entendo que o futebol envolve muitas outras considerações”.

E continuou: “Sei que a Federação Belga apoia seus jogadores e compreende suas circunstâncias pessoais; vamos ver o que podemos fazer”.

Até o momento, a Federação Belga não emitiu nenhum comunicado oficial sobre a possível ausência de Doku no próximo confronto contra o Irã, enquanto o ponta do Manchester City afirmou que está se preparando para assumir um papel mais importante na seleção durante esta edição da Copa do Mundo.

Em declarações à revista “FourFourTwo”, ele disse: “Estou muito ansioso por este torneio. É a minha segunda participação na Copa do Mundo, mas a primeira em que assumo um papel mais importante”.

E acrescentou: “As pessoas esperam que eu faça a diferença ainda mais do que antes, graças à experiência que adquiri no Manchester City e ao meu desempenho nos últimos anos”.

E concluiu: “Chegou a hora de assumir responsabilidades maiores, especialmente nos momentos difíceis. Quero ser o jogador que pede a bola sem medo, cria oportunidades e ajuda a seleção a alcançar seus objetivos”.

Publicidade