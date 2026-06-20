“Isso é repugnante”... Crítica violenta contra Doku por ter abandonado o elenco da Bélgica na Copa do Mundo

O jogador da seleção belga Jérémy Doku, ponta do Manchester City, gerou grande polêmica durante a Copa do Mundo de 2026, após anunciar seu desejo de se afastar temporariamente do elenco da seleção de seu país para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho — uma decisão que foi alvo de críticas contundentes por parte de alguns jornalistas na França.

Duko participou do empate da Bélgica com o Egito por 1 a 1 na estreia da seleção na Copa do Mundo, mas pode ficar de fora de algumas partidas do torneio para estar ao lado de sua companheira durante o parto.

Durante um debate televisivo no canal “L’Équipe”, a jornalista francesa France Pierron criticou a decisão do jogador belga, dizendo: “Você não pode perder a Copa do Mundo... e agora vai faltar a uma partida para cortar o cordão umbilical?”.

E acrescentou: “Você tem a chance de participar da Copa do Mundo, e há centenas de jogadores que gostariam de estar no seu lugar, mas você vai abrir mão de tudo isso para estar presente no nascimento do seu filho, o que considero repugnante, com todo o respeito, porque o pai não tem um papel real ali, mas apenas um papel secundário”.

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No entanto, essas declarações foram contestadas por alguns participantes do programa. O ex-boxeador francês Ibrahim Aslum respondeu: “Como você pode dizer que somos inúteis? E quem dá apoio psicológico à mãe?”.

Pierron continuou defendendo sua posição, dizendo: “A parteira ou a médica não são capazes de realizar essa tarefa? Por outro lado, você passará dez horas viajando, se desgastará física e psicologicamente, e isso pode afetar sua participação na Copa do Mundo”.

No entanto, Aslom manteve sua opinião, afirmando: “O bebê é toda a sua vida. Você pode ganhar ou perder a Copa do Mundo, mas o torneio acaba, enquanto a família permanece”.

Esta não foi a primeira vez que o canal ou alguns de seus funcionários geraram polêmica por causa de situações semelhantes, já que ele foi obrigado a se desculpar em 2019 após comentários sarcásticos dirigidos ao brasileiro Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain, quando ele faltou a uma partida devido ao nascimento de seu filho.

Por sua vez, Doku esclareceu sua posição antes do início do campeonato, afirmando que a prioridade para ele será estar presente no nascimento de seu primeiro filho, se as circunstâncias permitirem.

O jogador belga disse: “Depende da data do parto, mas é meu primeiro filho e, com certeza, quero estar presente”.

E acrescentou: “Se me perguntassem o que eu quero, ninguém gostaria de perder o momento do nascimento do primeiro filho. Mas também entendo que o futebol envolve muitas outras considerações”.

E continuou: “Sei que a Federação Belga apoia seus jogadores e compreende suas circunstâncias pessoais; vamos ver o que podemos fazer”.

Até o momento, a Federação Belga não emitiu nenhum comunicado oficial sobre a possível ausência de Doku no próximo confronto contra o Irã, enquanto o ponta do Manchester City afirmou que está se preparando para assumir um papel mais importante na seleção durante esta edição da Copa do Mundo.

Em declarações à revista “FourFourTwo”, ele disse: “Estou muito ansioso por este torneio. É a minha segunda participação na Copa do Mundo, mas a primeira em que assumo um papel mais importante”.

E acrescentou: “As pessoas esperam que eu faça a diferença ainda mais do que antes, graças à experiência que adquiri no Manchester City e ao meu desempenho nos últimos anos”.

E concluiu: “Chegou a hora de assumir responsabilidades maiores, especialmente nos momentos difíceis. Quero ser o jogador que pede a bola sem medo, cria oportunidades e ajuda a seleção a alcançar seus objetivos”.