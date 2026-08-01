"Depois da temporada, o Leipzig viajou; além de nós, neste verão apenas o Dortmund está em viagem, em setembro o Paderborn vai para os EUA. Isso é muito pouco! Os clubes da Bundesliga precisam pensar com mais visão de futuro", disse Kasper em entrevista ao Münchner Merkur/tz.

Enquanto clubes da Premier League inglesa "saíam pelo mundo", os clubes alemães ainda seriam tímidos demais quando o assunto é marketing internacional. "Isso significa que eles precisam ser ativos. Não dá para ficar em casa e depois reclamar que as receitas estão caindo. Se você não faz nada, então nada vem", afirmou Kasper.

Por isso, ele gostaria de "seguir ampliando os limites" para dar mais "visibilidade" à Bundesliga como um todo. "Infelizmente, é fato que as receitas de mídia, por exemplo nos EUA e no Japão, estão atualmente em queda, mas justamente por isso a liga precisa encontrar conosco mecanismos estratégicos para impulsionar atividades. O Bayern de Munique não pode viajar para todos os lugares."

BR

Bayern, BVB e Leipzig viajam para fora da Europa

Neste sábado, o Bayern de Munique viaja, no âmbito da "Audi Summer Tour", para uma viagem de oito dias à Coreia do Sul e a Hong Kong. Na próxima terça-feira, está previsto então um amistoso contra o clube parceiro coreano Red&Gold, o Jeju SK FC, antes do duelo em Hong Kong, no dia 7 de agosto, com o vencedor da Liga Europa, o Aston Villa.

Além do recordista alemão, durante a atual pré-temporada apenas o BVB (Japão) também faz uma viagem de marketing para fora da Europa. O RB Leipzig havia viajado para a África do Sul imediatamente após a temporada passada.

No Bayern de Munique, o plano é reforçar ainda mais, nos próximos anos, o foco na abertura de mercados internacionais. "Nossos mercados-alvo estão claramente definidos. Na América, até agora nosso foco esteve na América do Norte e Central, mas a América do Sul está ficando cada vez mais interessante. A Ásia também é claramente um foco, e também devemos olhar para Índia, Indonésia e Tailândia. Precisamos também testar coisas novas de forma pontual", disse Kasper.

De fato, a Bundesliga arrecada com contratos internacionais apenas uma fração da quantia que, por exemplo, a Premier League inglesa ou a LaLiga espanhola arrecadam anualmente. Enquanto a elite alemã faturou recentemente apenas cerca de 302 milhões de euros, incluindo patrocínio, com a venda de direitos de TV para o exterior, na Premier League foi dez vezes esse valor e, na Espanha, ainda foi o triplo.