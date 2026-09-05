No jogo de destaque da 2ª rodada, o Bayern de Munique não marcou pela primeira vez em uma partida da Bundesliga desde fevereiro de 2025. Isso arrancou respeito do belga.

"Parabéns ao Schalke, os caras lutaram. Tivemos os nossos momentos, tivemos grandes chances, duas, três vezes cara a cara com o goleiro. E, quando você joga contra uma equipe compacta e agressiva, que fez isso bem, então precisa fazer os seus gols nesses momentos. Se olhar para as chances, podemos vencer o jogo", elogiou Kompany em entrevista à Sky. Ao mesmo tempo, o técnico do Bayern reconheceu que o Schalke havia merecido o empate com uma atuação dedicada: "Isso também é futebol, quando os outros merecem. Então é assim. Temos que ver para fazer os gols na próxima vez."

"Sempre houve pressão sobre nós": Kompany elogia atuação defensiva do Schalke

Kompany, no entanto, não quis fazer das chances desperdiçadas o único parâmetro para o andamento do jogo. Em vez disso, voltou a destacar a atuação dos Azuis Reais e explicou: "Cada jogo tem a sua própria história. Infelizmente, essa história foi, para nós, que não marcamos. Isso, no entanto, não tira o que o Schalke fez. Embora tenhamos ficado cara a cara com o goleiro, sempre houve pressão sobre nós. Foi assim, os caras sempre tentaram voltar e fechar os espaços."

Jonathan Tah, do Bayern, também destacou o desempenho defensivo do Schalke. "Tivemos três, quatro chances muito claras, que depois não fazemos, e aí o adversário acaba defendendo com onze homens. Os zagueiros às vezes estavam na entrada da área."

O Bayern teve muita dificuldade contra o aguerrido time recém-promovido. Luis Diaz desperdiçou as duas melhores chances da partida; do outro lado, o goleiro Loris Karius fez defesas extraordinárias e, por isso, foi eleito o melhor em campo.

Para o Schalke, foi o primeiro ponto da nova temporada. O Bayern soma quatro pontos depois da vitória por 5 a 1 na estreia contra o VfB Stuttgart. Na terça-feira, o recordista segue na Champions League contra o FK Bodö/Glimt.