Não faz tanto tempo assim que torcedores e especialistas arregalaram os olhos quando o diretor esportivo Max Eberl, após uma enxurrada incomparável de recusas, tirou Vincent Kompany da cartola como técnico do Bayern de Munique. O belga, ainda um nome quase inexplorado como treinador, havia sido rebaixado poucas semanas antes com o Burnley da Premier League de forma melancólica.
Seus críticos, Kompany tratou de silenciar em tempo recorde após sua chegada a Munique no verão de 2024, com seu futebol de tirar o fôlego e seu carisma. No noroeste da Inglaterra, porém, o vento mudou de forma drástica.
É verdade que o Burnley continua sendo a personificação de um time ioiô. Pouco mais de dois anos após a saída do ex-zagueiro de classe mundial, no entanto, o clube se assemelha a um monte de escombros, tanto esportiva quanto financeiramente.
O que aconteceu com o Burnley após a saída de Vincent Kompany
Mas por partes. Após o rebaixamento de 2022, Kompany recolocou o Burnley na Premier League de forma fulminante, com a fantástica e ao mesmo tempo histórica marca de 101 pontos. O atual técnico do Bayern, porém, não conseguiu evitar a nova queda para a segunda divisão. Uma circunstância que, à época, levou o antecessor Sean Dyche à fúria.
Hoje com 55 anos, Dyche, que havia subido duas vezes com o Burnley e mantido o clube por cinco temporadas na elite inglesa, disparou: "Acho que eles fizeram 24 pontos com ele. Para isso, gastaram 150 milhões de euros, e ele conseguiu o trabalho no Bayern. Eu não sei como isso acontece! Gostaria que tivesse sido eu. Gostaria de ter deixado o clube com 150 milhões de euros em dívidas e depois conseguido o trabalho no Bayern. Seja como for, a vida dá dessas voltas interessantes."
Entre outras contratações, o Burnley trouxe Zeki Amdouni pela quantia recorde de 18,6 milhões de euros. Mas não adiantou. Com apenas 24 pontos (cinco vitórias e 24 derrotas) e saldo de gols de 41:78, terminou em 19º lugar. Depois de um acesso direto, nem o sucessor Scott Parker conseguiu, em defesa de Kompany, evitar um novo rebaixamento. De volta à Championship, a segunda divisão, o compatriota de Kompany, Nicky Hayen, deveria apertar nesta temporada o botão do elevador para cima.
Burnley é atualmente o pior time da Championship
No momento, porém, o elevador em Burnley segue descendo ainda mais, rumo ao limbo esportivo. A triste realidade: zona de rebaixamento em vez de vagas de acesso. Após oito rodadas, o clube é o único da liga ainda sem vencer e ocupa a lanterna com míseros quatro pontinhos. Com 17 gols sofridos, o Burnley também tem, ao lado do Norwich City, a pior defesa da competição.
O ex-goleiro do KSC Max Weiß, promovido antes da temporada à condição de número 1, já perdeu a vaga de titular. O capitão Kyle Walker foi recentemente parar no banco. A mudança, da qual se esperava uma arrancada de libertação, porém, não veio no duelo com o Derby County antes da XXL pausa para seleções.
O 1 a 1 foi já o quarto empate na ainda jovem temporada. O objetivo declarado de voltar à elite fica cada vez mais distante. Afinal, na Championship, nenhum clube jamais conseguiu subir depois de passar oito partidas sem conquistar uma vitória. "Isso é difícil de digerir", disse Hayen após o apito final: "É frustrante."
Além disso, Hayen, que assumiu a equipe apenas 29 dias antes do primeiro jogo oficial após anos bastante bem-sucedidos no Club Brugge (campeão nacional e da copa), já falou abertamente sobre sua possível demissão. "Eu sei como o futebol funciona, mas também disse que há muitos motivos, e você pode levar isso em conta ou não", afirmou à BBC Radio Lancashire, antes de reforçar: "Eu sei que sou responsável por isso e, se eles decidirem que não é bom o suficiente, então veremos."
Apesar de o efeito ioiô desta vez muito provavelmente não se concretizar, Hayen seguirá por enquanto. No entanto, os alarmes também soam quando se olha para o saldo bancário. Recentemente, a BBC escolheu uma metáfora adequada para a situação: "O problema dos ioiôs é que você não os recupera quando o impulso se inverte e a corda fica frouxa." E, de fato, a palavra "frouxa" se aplica à alavanca financeira do clube. O Burnley está longe de poder corrigir sua crise esportiva com transferências de peso na janela de inverno.
Montanha de dívidas! Por isso o Burnley está financeiramente no fim
O principal responsável por isso é Alan Pace. O norte-americano assumiu o Burnley em dezembro de 2020 com sua empresa de investimentos, a ALK Capital. A compra, no entanto, foi financiada com empréstimos. Em outras palavras, grande parte da carga financeira recai sobre o próprio clube e, com o rebaixamento, ela é enorme por causa das receitas muito menores em comparação com a Premier League. De acordo com informações do Guardian, a atual montanha de dívidas equivale a mais de 165 milhões de euros. Além disso, no contexto da aquisição, a empresa ainda deveria ao clube 94 milhões de euros.
Não surpreende que Pace tenha sido alvo de cânticos agressivos da torcida nos últimos jogos em casa. O diretor executivo James Holroyd, que já trabalhou na Adidas e no Manchester United, já puxou o freio e anunciou sua renúncia após apenas 15 meses no cargo. Em meio à agitação em torno das falhas da cúpula na gestão financeira, o Burnley depende de receitas com transferências. No total, jogadores foram vendidos no verão por cerca de 124 milhões de euros, entre eles Maxime Esteve para o RB Leipzig, enquanto reforços chegaram por uma quantia relativamente baixa para os padrões ingleses: pouco mais de 53 milhões de euros.
Transferência de Jamie Vardy não passa de um consolo
Um retrato claro do desequilíbrio no elenco do Burnley é a posição de centroavante. A venda de Zian Flemming para o Ipswich Town por 20 milhões de euros, após ele ter marcado ao menos 11 gols na temporada passada apesar do rebaixamento e já ter balançado as redes duas vezes na Championship depois de duas rodadas, não foi reinvestida. Em vez disso, chegaram por empréstimo do Chelsea o jovem de 19 anos Dastan Satpaev e, pouco antes do fechamento da janela de transferências, Jamie Vardy, que estava sem clube.
Os tempos gloriosos do lendário artilheiro, que certa vez levou o Leicester City de forma sensacional ao título, já ficaram para trás há muito tempo. A contratação é, quando muito, um consolo. Até aqui, o veterano de 39 anos fez apenas duas breves aparições sem marcar gol.
A única esperança de permanência vem da estatística de que, entre os dez times anteriores que também ainda não haviam vencido após oito partidas, sete acabaram escapando. Um rebaixamento para a League One, a terceira divisão, provavelmente significaria para o Burnley o pior cenário possível em todos os aspectos.
Burnley na última colocação: classificação atual da Championship
Posição
Clube
Jogos
Gols
Pontos
1
Swansea City
8
13:6
17
2
West Ham United
8
22:11
15
3
FC Middlesbrough
8
16:12
15
4
Wolverhampton Wanderers
7
15:10
14
5
West Bromwich Albion
8
10:8
14
6
Queens Park Rangers
8
10:7
13
7
Stoke City
8
13:12
13
8
Bristol City
8
11:12
13
9
Charlton Athletic
8
7:10
12
10
Birmingham City
8
12:11
11
11
FC Millwall
8
15:15
11
12
Lincoln City
8
7:8
11
13
FC Southampton
8
19:10
10
14
AFC Wrexham
8
9:12
10
15
Bolton Wanderers
8
11:15
10
16
Blackburn Rovers
8
12:12
9
17
Norwich City
8
16:17
9
18
Sheffield United
8
9:11
9
19
FC Portsmouth
7
9:10
8
20
FC Watford
8
7:10
8
21
Cardiff City
8
10:12
7
22
Derby County
8
7:14
5
23
Preston North End
8
8:15
4
24
FC Burnley
8
9:17
4